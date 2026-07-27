खेल मंत्री मांडविया ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में पदक जीतने पर ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को निशानेबाज ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। दोनों ने चीन के हांगझोऊ में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप राइफल/पिस्टल/शॉटगन में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। मांडविया ने दोनों की सफलता को भारत के लिए एक और गर्व का पल बताया।

Read More

मांडविया ने एक्स पर दोनों निशानेबाजों की तारीफ करते हुए लिखा, "भारत पोडियम पर। ईशा सिंह और मनु भाकर को हांगझोऊ में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने पर बधाई। पूरे देश को आप दोनों पर गर्व है।"

ईशा ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर सीजन में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखा। वहीं, पेरिस 2024 ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर ने यहां बहुत कड़े मुकाबले में कांस्य पदक जीतकर भारत के पदकों की संख्या में वृद्धि की।

भारतीय जोड़ी ने क्वालीफिकेशन राउंड में अपना दबदबा बनाया था, फिर उसी फॉर्म को मेडल इवेंट में भी जारी रखा। मनु ने स्टैंडिंग में टॉप पर रहकर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया, जबकि ईशा ने शांत प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर टॉप पर पहुंचने से पहले दूसरा स्थान हासिल किया।

यह जीत 21 साल की ईशा के लिए बड़ी कामयाबी है। उन्होंने सीजन की शुरुआत में म्यूनिख में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में विमेंस 25 मीटर पिस्टल फाइनल में सीनियर और जूनियर दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा था।

मनु के पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने की अपनी क्षमता को दिखाया है। दो पोडियम फिनिश अंतरराष्ट्रीय शूटिंग में भारत के बढ़ते दबदबे को प्रदर्शित करता है। दोनों से एशियन गेम्स 2026 में भी पदक की उम्मीद देश को रहेगी।

--आईएएनएस

पीएके