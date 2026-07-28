कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी सहित कई नेताओं ने बिंद्यारानी देवी को दी बधाई

नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 58 किलोग्राम भार वर्ग में बिंद्यारानी देवी सोरोखाइबाम ने 199 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। मणिपुर की इस वेटलिफ्टर ने कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया।

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बिंद्यारानी देवी सोरोखाइबाम की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, "वेटलिफ्टिंग में भारत के लिए एक और मेडल! ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 58 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बिंद्यारानी देवी सोरोखैबम पर गर्व है। उनकी सफलता उनकी कड़ी मेहनत और पक्के इरादे की वजह से है। आगे की कोशिशों के लिए उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं।"

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लिखा, "हिम्मत, पकड़ और शान! महिलाओं की 58 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने और वेटलिफ्टिंग में भारत के लिए पांचवां मेडल पक्का करने पर बिंद्यारानी देवी को बहुत-बहुत बधाई। देश को गर्व महसूस कराते रहें।"

मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचन्द सिंह ने बिंद्यारानी देवी को बधाई देते हुए 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 58 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बिंद्यारानी देवी सोरोखैबम को बहुत-बहुत बधाई। आपकी यह शानदार कामयाबी मणिपुर और देश के लिए गर्व का पल है, जो आपकी हिम्मत, लगन और पक्के इरादे को दिखाती है। आपको आगे और भी कामयाबी की दुआएं।"

आईएएनएस से बातचीत में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बिंदियारानी देवी ने कहा, "यह मेडल मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने पहले 55 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लिया था, और अब मैं 58 किलोग्राम कैटेगरी में आ गई हूं। कैटेगरी बदलने के बाद भी, मैं ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही, जिससे मैं बहुत खुश हूं।"

पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिंदियारानी देवी ने कहा कि "मेडल जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एशियन गेम्स में भी मेडल जीतने के लिए अपना बेस्ट दूंगी।"

--आईएएनएस

एसडी/एएस