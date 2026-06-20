सिर्फ 6 पारियों में 2 वनडे शतक, 'नंबर-1' भारतीय बने जायसवाल

चेन्नई, 20 जून (आईएएनएस)। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शनिवार को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 170 रन जुटाए। जायसवाल 86 गेंदों में 17 बाउंड्री के साथ 110 रन बनाकर नाबाद रहे। यह छठे वनडे मैच में उनका दूसरा शतक रहा। इसी के साथ जायसवाल सबसे कम पारियों में दो वनडे शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर आ गए हैं।

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24 वर्षीय जायसवाल ने इस मामले में शिखर धवन को पछाड़ दिया है, जिन्होंने 7वीं पारी में अपना दूसरा वनडे शतक लगाया था। वहीं, केदार जाधव (9) लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। विराट कोहली ने 17वीं पारी में यह कारनामा किया था, जबकि शुभमन गिल को अपना दूसरा वनडे शतक लगाने के लिए 18 पारियां खेलनी पड़ी थीं।

अफगानिस्तान को 44.2 ओवरों में 218 रन पर समेटने के बाद भारत ने महज 28.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। जीत के बाद जायसवाल ने बताया कि वह 'खेलते रहने और आखिर तक डटे रहने' के लिए पक्के इरादे के साथ मैदान पर उतरे थे।

मैच के बाद ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए जायसवाल ने कहा, "शुरुआत में मुझे पावर-प्ले में कुछ रन मिले, इसलिए मैं बस खेलते रहना चाहता था और आखिर तक डटा रहना चाहता था। इसलिए मैं सच में इसका लुत्फ उठा रहा था।"

तीन वनडे पारियों में अपना दूसरा शतक लगाने वाले जायसवाल ने कहा, "मैं बस अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देता हूं, जो मेरे वश में है। मैं जितनी हो सके उतनी कड़ी मेहनत करने की कोशिश करता हूं। इस बीच सपोर्ट स्टाफ का हमेशा साथ मिलता है।"

अच्छी शुरुआत को शतक में बदलने के बारे में जायसवाल ने कहा, "मैं भाग्यशाली रहा हूं, इसलिए अगर मुझे अच्छी शुरुआत मिलती है तो मैं उसे शतक में बदलने की कोशिश करता हूं। मैंने स्पोर्ट्स और क्रिकेट में देखा है, खासकर जब आपका दिन हो, तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसलिए मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूं। हाल ही में मिले अनुभव की वजह से मैं कोशिश तो कर रहा था, लेकिन चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही थीं। आज मैं पूरी तरह पक्के इरादे के साथ उतरा था कि मुझे बस अपना ध्यान बनाए रखना है और स्ट्राइक रोटेट करते रहना है। अगर मैं जम गया, तो मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगा।"

--आईएएनएस

आरएसजी