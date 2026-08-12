सिंकफील्ड कप: आर. प्रज्ञानानंद ने जावोखिर सिंडारोव पर हासिल की बड़ी जीत

सेंट लुइस, 12 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद ने सिंकफील्ड कप के दूसरे राउंड में वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर जावोखिर सिंडारोव पर बड़ी जीत हासिल की। सैम सेवियन के खिलाफ ड्रॉ के बाद, प्रज्ञानानंद ने सिंकफील्ड कप 2026 में अपनी पहली जीत हासिल की, और 1.5/2 पॉइंट्स के साथ चार अन्य खिलाड़ियों के लीडर्स ग्रुप में शामिल हो गए।

आर. प्रज्ञानानंद रूक-नाइट एंडगेम में दबाव बना रहे थे, और सिंडारोव ने गलती कर दी। प्रज्ञानानंद ने छह घंटे लंबा मैराथन गेम 95 चालों में जीत लिया। चाल 46 पर बहुत सारे एक्सचेंज के बाद, खिलाड़ियों ने रूक और नाइट को 2 पॉन्स बनाम रूक और नाइट बनाम 1 पॉन के साथ एंट्री दी। चाल 82 पर, सिंडारोव ने एक गलती की, और प्रज्ञानानंद ने बढ़त करते हुए जीत पक्की कर ली।

20 साल के इस खिलाड़ी ने अपने कैंपेन की शुरुआत अमेरिकन सैम सेवियन के खिलाफ ड्रॉ से की थी और आधे पॉइंट के साथ दूसरे राउंड में एंट्री की थी। सिंडारोव पर जीत ने अब उन्हें खिताब की दौड़ में ला दिया है।

टूर्नामेंट में तीन और अहम नतीजे आए। एरोनियन ने विंसेंट कीमर को हराया, एमवीएल ने सेवियन को हराया और वेस्ली सो ने जॉर्डन वैन फॉरेस्ट को हराया।

आर. प्रज्ञानानंद का अगला मुकाबला राउंड 3 में कीमर से होगा। यह मुकाबला बुधवार रात भारतीय समयानुसार 10:30 बजे से खेला जाएगा। दो राउंड के बाद, पांच खिलाड़ी 1.5/2 के साथ लीड साझा कर रहे हैं। टॉप पर लड़ाई पहले से ही तेज हो रही है।

आर. प्रज्ञानानंद की बात करें तो अपना पहला रैपिड और ग्रैंड चेस टूर के पहले यूएस लेग के तौर पर 2026 सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज में ब्लिट्ज खिताब जीता। भारतीय ग्रैंडमास्टर ने 18 में से 12 पॉइंट्स के साथ रैपिड सेक्शन में टॉप करके अपनी जीत पक्की की, और ब्लिट्ज में ओवरऑल खिताब अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के बाद वह अपने करियर में पहली बार वर्ल्ड रैपिड रैंकिंग के लाइव टॉप 10 में पहुंचे।

सिंकफील्ड कप 2026 ग्रैंड चेस टूर का आखिरी नियमित-सीजन स्टॉप और सिग्नेचर क्लासिकल इवेंट है। टूर्नामेंट 19 अगस्त तक चलेगा।

--आईएएनएस

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