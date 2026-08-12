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खेल

कैनेडियन ओपन: एलेना राइबाकिना सेमीफाइनल में पहुंची, नाओमी ओसाका हारीं

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(Updated )
कैनेडियन

मॉन्ट्रियल, 12 अगस्त (आईएएनएस)। एलेना राइबाकिना ने एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए नाओमी ओसाका को 4-6, 7-6 (5), 6-4 से हराकर कैनेडियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई।

ओसाका ने पहले सेट की शुरुआत में ही अहम ब्रेक हासिल किया और मैच की अपनी पहली सर्विस गेम में राइबाकिना की सर्विस तोड़ दी। दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी के पास अगले ही गेम में वापसी करने का मौका था, लेकिन ओसाका ने तीन ब्रेक पॉइंट बचाए रखे। राइबाकिना ने बाकी सेट में कोई और ब्रेक पॉइंट नहीं लिया। ओसाका ने पहला सेट 6-4 से जीत लिया।

राइवबाकिना ने दूसरे सेट में अपना फॉर्म वापस पा लिया। अपने पहले तीन सर्विस गेम में से दो में ब्रेक होने के बावजूद, ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन ने खुद दो ब्रेक हासिल किए और टाईब्रेकर तक पहुंची, जिसे उन्होंने जीत लिया। इसके बाद मैच तीसरे और निर्णायक सेट में पहुंचा।

रोमांचक तीसरे सेट का टर्निंग पॉइंट तब आया जब राइबाकिना 3-2 से पीछे थीं और ट्रिपल ब्रेक पॉइंट का सामना कर रही थीं। 27 साल की राइबाकिना ने वापसी की, कुल चार ब्रेक पॉइंट बचाए और एक जरूरी होल्ड के साथ सारा मोमेंटम चुरा लिया।

मैच में आगे बढ़ने के साथ ओसाका अपना आपा खोने लगीं, 4-3 से पीछे होने पर ब्रेक होने के बाद राइबाकिना ने मैच को अपने अंदाज में खत्म किया। उन्होंने तीन एस मारकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की।

राइबाकिना ने मैच के बाद कहा, "मैं बस लड़ने की कोशिश कर रही थी। मैच का पहला गेम बहुत मुश्किल था। मैंने सेट गंवा दिया था, और फिर दूसरे में मैं बस स्कोर के करीब रहने की कोशिश कर रही थी, भले ही मैं हार रही थी। मैं बहुत खुश हूं कि मैंने यह मैच जीता।"

राइबाकिना का सेमीफाइनल में मुकाबला अमेरिका की कोको गॉफ से होगा।

--आईएएनएस

पीएके