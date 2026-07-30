सीडब्ल्यूजी 2026: वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने जीता सिल्वर, सिर्फ 1 किग्रा के अंतर से चूके 'गोल्ड'

ग्लासगो, 31 जुलाई (आईएएनएस)। वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने गुरुवार देर रात (भारतीय समय के अनुसार) भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का सिल्वर मेडल दिलाया। लवप्रीत ने यह मेडल पुरुषों की 110+ किलोग्राम भार वर्ग प्रतियोगिता में जीता।

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लवप्रीत ने कुल 388 किग्रा वजन उठाया, जो न्यूजीलैंड के डेविड लिटी से सिर्फ 1 किग्रा कम था; लिटी ने 389 किग्रा के साथ गोल्ड मेडल जीता। इंग्लैंड के एंड्रयू ग्रिफिथ्स ने कुल 356 किग्रा (165 + 191) के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

लवप्रीत सिंह 'स्नैच' में सबसे ज्यादा भार उठाने वाले वेटलिफ्टर रहे, जिन्होंने अपने पहले प्रयास में 168 किग्रा वजन उठाया। इसके बाद 173 किग्रा वजन भी सफलतापूर्वक उठाया। अपने अंतिम प्रयास में लवप्रीत सिंह ने 176 किग्रा वजन उठाकर दूसरे स्थान पर चल रहे न्यूजीलैंड के डेविड एंड्रयू लिटी के खिलाफ 10 किग्रा वजन की बढ़त हासिल कर ली थी।

इसके बाद 'क्लीन एंड जर्क' में, उन्होंने 205 किग्रा और 212 किग्रा वजन उठाया और फिर अपनी आखिरी लिफ्ट में 217 किग्रा उठाने की हिम्मत दिखाई, लेकिन आखिरी कोशिश सफल नहीं रही।

स्नैच में 166 किग्रा वजन उठाने वाले डेविड लिटी ने क्लीन एंड जर्क में 223 किग्रा का निर्णायक वजन उठाकर लवप्रीत से बहुत कम अंतर से बढ़त बनाते हुए खिताब अपने नाम किया।

6 सितंबर 1997 को पंजाब के अमृतसर जिले के बाल सचंदर गांव में जन्मे लवप्रीत सिंह ने स्थानीय वेटलिफ्टर्स से प्रेरित होकर, साल 2010 में 13 साल की उम्र में स्थानीय कोचों की देखरेख में वेटलिफ्टिंग शुरू की।

आर्थिक तंगी के बावजूद, उनके दृढ़ संकल्प और अनुशासित ट्रेनिंग ने उन्हें जूनियर और सीनियर स्तर पर लगातार आगे बढ़ने में मदद की। साल 2017 में पटियाला स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) के नेशनल कैंप में शामिल होने से पहले, लवप्रीत ने नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में पंजाब का प्रतिनिधित्व किया था। शुरुआत में उन्होंने 105 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया और जूनियर कॉमनवेल्थ और एशियन जूनियर चैंपियनशिप में मेडल जीते।

इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन (आईडब्ल्यूएफ) की नई वेट कैटेगरी लागू होने के बाद लवप्रीत 109 किलोग्राम कैटेगरी में चले गए, जहां उन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल और 2022 कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता।

--आईएएनएस

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