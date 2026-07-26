सीडब्ल्यूजी 2026: ऋषिकांत ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में जीता सिल्वर, भारत की झोली में दूसरा मेडल

ग्लासगो, 26 जुलाई (आईएएनएस)। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रविवार को भारत की पदक तालिका में एक और मेडल जुड़ गया है। वेटलिफ्टर ऋषिकांत सिंह चनंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। भारतीय लिफ्टर ने कुल 264 किलोग्राम वजन उठाया। उन्होंने स्नैच में रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन किया। ऋषिकांत मलेशिया के बिन कस्डन मोहम्मद अनिक (273 किलोग्राम) के बाद दूसरे स्थान पर रहे, जबकि केन्या के जोशुआ अमूंगा मबोया (260 किलोग्राम) ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया।

Read More

ऋषिकांत सिंह ने शुरुआत 116 किलोग्राम से की। इसके बाद सफलतापूर्वक 119 किलोग्राम और अपने तीसरे प्रयास में 121 किलोग्राम वजन उठाया, जिससे वे 'स्नैच राउंड' में सबसे आगे रहे। अपने आखिरी स्नैच प्रयास में 121 किलोग्राम वजन उठाकर ऋषिकांत ने स्नैच में नया 'गेम्स रिकॉर्ड' बनाया।

क्लीन एंड जर्क में भी अपनी लय बनाए रखते हुए, ऋषिकांत ने सफलतापूर्वक 143 किलोग्राम वजन उठाकर मेडल की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत की। उनका पहला प्रयास संयमित और तकनीकी रूप से बेहतरीन था, जिससे वे अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे रहे।

इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने अपने दूसरे प्रयास में 148 किलोग्राम वजन उठाने का फैसला किया, लेकिन इसमें सफल नहीं हो सके, जिससे मोहम्मद अनिक को बढ़त बनाने का मौका मिल गया। मलेशियाई खिलाड़ी ने 149 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठाकर इसका जवाब दिया।

आखिरी प्रयास में, ऋषिकांत ने गोल्ड मेडल जीतने के लिए 151 किलोग्राम वजन उठाने की कोशिश की। उन्होंने वजन को अपने कंधों तक उठा लिया (क्लीन) था, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद जर्क पूरा नहीं कर सके, और इस तरह कुल 264 किलोग्राम के साथ उनकी चुनौती समाप्त हो गई।

अनिक पहले ही मेडल पक्का कर चुके थे, उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 152 किलोग्राम वजन उठाकर शानदार अंदाज में समापन किया। इससे उनका कुल वजन 273 किलोग्राम हो गया, जिससे उन्होंने नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया और पोडियम पर पहला स्थान हासिल किया। केन्या के जोशुआ अमूंगा मबोया ने कुल 260 किलोग्राम वजन के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।

भारत एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया (12 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज) शीर्ष पर है। इंग्लैंड (3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज) और नाइजीरिया (3 गोल्ड और 3 सिल्वर) क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी