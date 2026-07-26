सीडब्ल्यूजी 2026: नामीबिया के खिलाफ भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम को मिली हार

ग्लासगो, 26 जुलाई (आईएएनएस)। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के महिला पेयर्स लॉन बॉल्स मुकाबले में भारत की रूपा रानी टिर्की और पिंकी सिंह को अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा। ग्रुप बी के रोमांचक मुकाबले में नामीबिया की अमांडा स्टीनकम्प और डायना विल्जोएन ने भारतीय जोड़ी को टाई-ब्रेक में 3-0 से हराया। हालांकि, इस हार के बावजूद भारत की नॉकआउट चरण में पहुंचने की उम्मीद अभी भी बनी हुई है।

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भारत ने मैच की शुरुआत शानदार अंदाज में की। पहले ही एंड में टीम ने दो अंक हासिल किए और फिर दूसरे एंड में तीन और अंक जोड़कर 5-0 की मजबूत बढ़त बना ली। रूपा रानी टिर्की ने अपनी गेंदों को लगातार जैक (किटी) के करीब रखा, जबकि पिंकी सिंह ने बेहतरीन रणनीति अपनाते हुए अपनी आखिरी गेंद जैक के पीछे रखी। इससे नामीबिया के लिए भारत की गेंदों को हटाना आसान नहीं था और भारतीय टीम ने शुरुआती बढ़त बनाए रखी।

तीसरे एंड में नामीबिया ने वापसी की। भारत की जैक को हटाने की कोशिश सफल नहीं हुई और अमांडा स्टीनकम्प व डायना विल्जोएन ने दो अंक हासिल करके स्कोर 5-2 कर दिया। इसके बाद चौथे एंड में भी नामीबिया ने अच्छा खेल दिखाया। भारत ने कई रणनीतियां अपनाईं, लेकिन पिंकी की कोशिशें नामीबिया की स्कोरिंग गेंदों को हटाने में सफल नहीं रहीं। इससे नामीबिया ने दो और अंक लेकर स्कोर 5-4 कर दिया।

पांचवें एंड में मुकाबला पूरी तरह पलट गया। अमांडा की पहली गेंद जैक के बिल्कुल पास जाकर रुकी और भारत पर दबाव बढ़ गया। इसके बाद डायना विल्जोएन ने भी शानदार खेल दिखाया और नामीबिया ने लगातार तीन अंक हासिल कर लिए। इसी के साथ उन्होंने पहला सेट 7-5 से अपने नाम कर लिया।

पहला सेट हारने के बाद भारतीय जोड़ी ने दूसरे सेट में जबरदस्त वापसी की। रूपा ने शुरुआत में ही दो शानदार गेंदें डालीं और पिंकी ने भी सटीक खेल दिखाते हुए भारत को 4-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद भारतीय टीम ने अपना दबदबा बनाए रखा और स्कोर 7-0 तक पहुंचा दिया। नामीबिया दूसरे सेट में पूरी तरह से संघर्ष करती नजर आई।

तीसरे राउंड में नामीबिया ने भारत की एक गेंद हटाकर एक अंक जरूर हासिल किया, लेकिन भारतीय टीम ने मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाए रखी। मैच के अहम पल में पिंकी सिंह ने शानदार शॉट खेलते हुए जैक को सही जगह पहुंचाया और भारत की बढ़त 8-1 कर दी। आखिरी राउंड में भारत ने दो और अंक जोड़कर दूसरा सेट 10-1 से जीत लिया। इस जीत के साथ मुकाबला टाई-ब्रेक तक पहुंच गया।

निर्णायक टाई-ब्रेक बेहद रोमांचक रहा। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। आखिर में भारत को मुकाबले में बने रहने के लिए एक बेहतरीन आखिरी गेंद की जरूरत थी, लेकिन पिंकी सिंह की अंतिम कोशिश लक्ष्य से आगे निकल गई। इसका फायदा उठाते हुए नामीबिया ने टाई-ब्रेक 3-0 से जीत लिया और भारत का टूर्नामेंट में लगातार जीत का सिलसिला भी समाप्त हो गया।

हालांकि, इस हार के बावजूद भारत के लिए अच्छी खबर यह रही कि ग्रुप बी के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका के हाथों टाई-ब्रेक में हार का सामना करना पड़ा। इस नतीजे से भारत की नॉकआउट चरण में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। अब ग्रुप बी में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला आखिरी मुकाबला बेहद अहम होगा। इस मैच में जीत हासिल करने वाली टीम नॉकआउट चरण में जगह बनाएगी। ऐसे में भारतीय जोड़ी के सामने अब 'करो या मरो' की चुनौती होगी और टीम पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरकर अगले दौर में पहुंचने की कोशिश करेगी।

--आईएएनएस

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