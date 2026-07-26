सब-जूनियर विमेन चैंपियनशिप: शानदार जीत के साथ आरके रॉय हॉकी एकेडमी की शुरुआत

ग्वालियर, 26 जुलाई (आईएएनएस)। चौथी हॉकी इंडिया सब-जूनियर विमेन एकेडमी चैंपियनशिप 2026 (जोन-ए और बी) की शुरुआत रविवार को हुई। आरके रॉय हॉकी एकेडमी ने शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, जबकि स्पोर्ट्स हॉकी एकेडमी ऑफ खालसा (कोलकाता) और राजा करण हॉकी एकेडमी का मैच ड्रॉ रहा।

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नौ दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में चार पूल में 15 एकेडमी हिस्सा ले रही हैं। यह टूर्नामेंट 3 अगस्त तक चलेगा और प्रत्येक ग्रुप की टॉप टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी।

चैंपियनशिप का पहला मुकाबला स्पोर्ट्स हॉकी एकेडमी ऑफ खालसा (कोलकाता) और राजा करण हॉकी एकेडमी के बीच काफी कड़ा रहा। मुकाबले के अधिकतर समय तक कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन 47वें मिनट में सौमी माझी ने फील्ड गोल करके कोलकाता की एकेडमी को बढ़त दिलाई। हालांकि, राजा करण हॉकी एकेडमी ने रिया के गोल के जरिए वापसी की, जिन्होंने 51वें मिनट में फील्ड गोल करके स्कोर बराबर कर दिया और मैच 1-1 से ड्रॉ रहा, जिससे दोनों टीमों को अपने पहले मैच से एक-एक प्वाइंट मिला।

दिन का दूसरा मैच एकतरफा रहा, जिसमें आरके रॉय हॉकी एकेडमी ने शानदार खेल दिखाते हुए मुंबई स्कूल्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन को 4-0 से हराया।

सोनाक्षी कुमारी ने 8वें और 33वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर जीत की नींव रखी। कप्तान शिवानी कुमारी ने 27वें मिनट में फील्ड गोल किया और फिर कृतिका कुमारी ने 42वें मिनट में एक और फील्ड गोल करके शानदार प्रदर्शन को पूरा किया। इस तरह आरके रॉय हॉकी एकेडमी ने बड़ी जीत हासिल की और पूल-बी की स्टैंडिंग में शुरुआती बढ़त बनाई।

इस चैंपियनशिप में देशभर की 15 हॉकी एकेडमी हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें चार पूलों में बांटा गया है। 'पूल-ए' में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात-हॉकी एकेडमी, हॉकी फैमिली बड़खालसा एनसीआर हॉकी सोसाइटी और प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी, सोनीपत शामिल हैं। वहीं 'पूल-बी' में स्पोर्ट्स हॉकी एकेडमी ऑफ खालसा, कोलकाता, राजा करण हॉकी एकेडमी, आरके रॉय हॉकी एकेडमी और मुंबई स्कूल्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन को जगह मिली है।

'पूल-सी' में अनंतपुर स्पोर्ट्स एकेडमी, मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी, राउंडग्लास पंजाब हॉकी क्लब एकेडमी और तमिलनाडु हॉकी एकेडमी शामिल हैं। 'पूल-डी' में रितु रानी हॉकी एकेडमी, वडीपट्टी राजा हॉकी एकेडमी, भाई बहलो हॉकी एकेडमी भगता और चीमा हॉकी एकेडमी शामिल हैं।

टीमें अपने-अपने पूल में राउंड-रॉबिन लीग फॉर्मेट में खेलेंगी, जिसमें जीत के लिए तीन प्वाइंट और ड्रॉ के लिए एक प्वाइंट मिलेगा। सिर्फ ग्रुप विनर ही सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, जो 2 अगस्त को होंगे; इसके बाद 3 अगस्त को तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ और फाइनल मैच खेले आयोजित होंगे।

टूर्नामेंट सोमवार को 'पूल-सी' और 'पूल-डी' के शुरुआती मैचों के साथ फिर से शुरू होगा, क्योंकि बाकी एकेडमी सब-जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप का खिताब जीतने की कोशिश शुरू करेंगी।

--आईएएनएस

आरएसजी