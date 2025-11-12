राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहते हुए रवींद्र जडेजा ने झेला था एक साल का बैन

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 से पहले भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा चर्चा में हैं। चर्चा ये है कि आगामी सीजन में जडेजा अपनी दशकों पुरानी टीम सीएसके की पीली जर्सी में नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स की गुलाबी जर्सी में दिख सकते हैं।

चर्चा है कि सीएसके आरआर के संजू सैमसन को लेना चाहती है और उसके बदले में अपने दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को सौंप सकती है। इस खबर की आधिकारिक पुष्टि कुछ दिनों में हो जाएगी। लेकिन, हम आपको बताना चाहते हैं कि जडेजा पूर्व में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं। आरआर के साथ ही जडेजा ने अपने आईपीएल करियर का आगाज किया था और इसी टीम का हिस्सा रहते हुए वह एक साल का बैन झेल चुके हैं।

रवींद्र जडेजा 2008 और 2009 में राजस्थान के लिए खेल चुके हैं। 2008 में 14 मैचों में जडेजा ने 135 और 2009 में 13 मैचों में 295 रन बनाए। गेंदबाजी की बात करें, तो जडेजा को 2008 में ज्यादा मौका नहीं मिला था, लेकिन 2009 में उन्होंने 23.2 ओवर गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए थे। जडेजा को पहले 2 सीजन के लिए 12 लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से 24 लाख मिले थे। पहले सीजन आरआर चैंपियन रही थी।

2009 में आरआर का सदस्य रहते हुए उन्होंने एमआई से संपर्क किया था। एमआई ज्यादा पैसे देकर उन्हें खरीदना चाहती थी। जडेजा और एमआई के बीच की बातचीत आईपीएल गवर्निंग बॉडी को पता चल गई और जडेजा को लीग से एक साल के लिए बैन कर दिया गया। आईपीएल नियमों के मुताबिक कोई खिलाड़ी तब तक किसी टीम से कोई संपर्क नहीं कर सकता, जब तक उसकी टीम उसे रिलीज न कर दे। जडेजा आईपीएल 2010 नहीं खेले थे। 2011 में उन्होंने कोच्चि टस्कर्स केरल से आईपीएल में वापसी की। 2012 से वे सीएसके का हिस्सा हैं। 2016 और 2017 में सीएसके निलंबित थी, इस दौरान जडेजा गुजरात लायंस का हिस्सा थे।

जडेजा लीग के सफलतम ऑलराउंडर्स में से एक हैं। 2008 से 2025 के बीच कुल 254 मैचों में 5 अर्धशतक लगाते हुए 3,260 रन और 170 विकेट उनके खाते में दर्ज हैं। जडेजा लीग के महंगे खिलाड़ियों में से एक हैं। 2025 में सीएसके ने उन्हें मैच फीस के रूप में 18 करोड़ रुपये दिए थे।

