ईटीपीएल में मेरी भूमिका अलग और रोमांचक: राहुल द्रविड़

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ईटीपीएल) में अलग भूमिका में हैं। वह इस लीग की फ्रेंचाइजी डबलिन गार्डियंस के को-ओनर हैं। द्रविड़ ने कहा है कि वह अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, जो उन्हें रोमांचक लगता है।

राहुल द्रविड़ ने जियोस्टार पर कहा, "लीग के साथ काम करने और जुड़ने के लिए कुछ बहुत अच्छे लोग हैं। एम्स्टर्डम फ्लेम्स में स्टीव वॉ हैं, जिनकी मैं हमेशा तारीफ करता रहा हूं, और जेमी ड्वायर उस टीम को बना रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल एक टीम का हिस्सा हैं, और लीग के मालिक भी। अभिषेक बच्चन जैसे किसी का खेल के लिए जो जुनून है और जिस टीम को उन्होंने लीग बनाने के लिए बनाया है, उससे लगा कि ये अच्छे लोग कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "मैंने सोचा, 'क्यों न इसमें शामिल हुआ जाए, कुछ थोड़ा अलग किया जाए?' मैं हमेशा एक कोच या एक खिलाड़ी के तौर पर शामिल रहा हूं, लेकिन चीजों को सेट अप करने और कोच और खिलाड़ी और मार्केटिंग और फाइनेंस को नियुक्त करने की कोशिश करना, ये चीजें मेरे कम्फर्ट जोन से थोड़ी बाहर हैं, फिर भी रोमांचक हैं।"

द्रविड़ ने कहा, "मुझे हमेशा लगता है कि यूरोप में इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रतिभा है और बहुत मौके हैं। यूरोप में इस खेल को आगे बढ़ाने और एक पुराने क्रिकेटर के तौर पर इस खेल में ज्यादा लोगों को शामिल करने की कोशिश करने के लिए यह सही मंच है। क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा लड़कों और लड़कियों तक यह खेल उपलब्ध कराने की जरूरत है।"

टी20 क्रिकेट से क्रिकेट के अन्य फॉर्मेट पर पड़ने वाले असर पर द्रविड़ ने कहा, "निजी तौर पर मुझे टेस्ट क्रिकेट बहुत पसंद है। यह हमेशा खेल का नंबर वन फॉर्मेट रहेगा। लेकिन, आपको यह समझने के लिए काफी वास्तविक होना होगा कि अगर आप क्रिकेट के गेम को बढ़ाना चाहते हैं, इसे सिर्फ कुछ देशों द्वारा खेला जाने वाला एक खास गेम नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी गेम का आनंद ले सके। उसे फॉलो कर सके और खेल सके, तो टी20 गेम को प्रमोट करने के लिए एक बेहतरीन फॉर्मेट है, खासकर दुनिया के इस हिस्से में, जहां आप गेम को परिचित कराने और ज्यादा लोगों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "एक बार जब आप लोगों को गेम में शामिल कर लेते हैं, तो आप यह देखने के लिए चीजों को लागू करने के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं कि क्या दुनिया के इस हिस्से में गेम के लंबे फॉर्मेट को बढ़ाने का कोई मौका है। लेकिन जब आप शुरू कर रहे होते हैं, जब आप अपने शुरुआती कदम उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि टी20 फॉर्मेट सबसे सही फॉर्मेट है।"

ईटीपीएल का पहला संस्करण 26 अगस्त से शुरू हो रहा है। भारतीय फैंस की इस लीग में दिलचस्पी है। राहुल द्रविड़ एक फ्रेंचाइजी के को-ओनर हैं। वहीं, बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन इस लीग के को-फाउंडर हैं। रविचंद्रन अश्विन, अजिंक्य रहाणे और विजय शंकर भी अलग-अलग टीमों का हिस्सा हैं।

--आईएएनएस

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