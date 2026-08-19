'बस मैदान पर उतरिए और खेलिए', मुश्किल दौर में पीवी सिंधु को मिली थी विराट कोहली से खास सलाह

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने बताया है कि कैसे विराट कोहली की एक सलाह ने उनके करियर के सबसे मुश्किल दौर में उनके नजरिए को बदलने में मदद की। सिंधु ने कहा कि भारतीय क्रिकेटर ने उन्हें बस कोर्ट पर उतरने और अपनी तैयारी पर भरोसा रखने की अहमियत याद दिलाई।

सिंधु, जो अभी नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही हैं ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के पॉडकास्ट पर कोहली के साथ हुई बातचीत को याद किया। दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट ने कहा कि उन्होंने कोहली से तब बात की थी जब उन्हें लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कोहली का जवाब बहुत सीधा-सादा था। सिंधु ने कहा, "मैं कहूंगी कि वह मेरे भाई जैसे हैं, क्योंकि मुझे याद है जब मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी तब मैं उनसे मिली और मैंने कहा कि कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने बस इतना कहा, 'बस मैदान पर उतरिए, कोई बात नहीं, बस जाइए और खेलिए'।"

यह सलाह सिंधु को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि कोहली ने उन्हें नतीजों की चिंता करने के बजाय मुकाबले पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कहीं भी और किसी भी चीज के लिए मैदान पर उतरूं और बस अपना खेल खेलूं। क्या होगा? आप कुछ नहीं खोएंगी; आप जानती हैं कि आप क्या हैं, आपने कैसी ट्रेनिंग की है और दुनिया को दिखाएं कि आप कौन हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात ने मुझ पर गहरा असर डाला और उस बातचीत ने मेरा नजरिया पूरी तरह बदल दिया।"

31 साल की सिंधु ने यह भी बताया कि वह कोहली के संपर्क में रहती हैं और अपनी उपलब्धियां उनके साथ शेयर करती हैं। सिंधु ने कहा, "जब भी मैं जीतती हूं, तो मैं अपनी खुशी शेयर करती हूं और बताती हूं कि मैंने यह या वो जीता है। हाल ही में मैं उनसे मिली थी। ऐसे व्यक्ति से मिलना हमेशा अच्छा लगता है जिसने इतनी सफलता हासिल की हो और उनसे कुछ सुझाव या सलाह लेना भी बहुत अच्छा होता है।"

खेल के प्रति कोहली के नजरिए पर बात करते हुए सिंधु ने कहा कि वह उनके व्यवहार और दबाव में खेलने के तरीके की हमेशा तारीफ करती हैं। उन्होंने आगे कहा, "मैदान पर उतरने से पहले उनकी सोच, जिस तरह से वह खेलते हैं उसे देखकर लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है, उसके लिए उन्हें सलाम है।"

सिंधु ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में अपने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ने महिला सिंगल्स के अपने पहले मैच में आयरलैंड की सोफिया नोबल को सिर्फ 29 मिनट में 21-7, 21-11 से हराकर राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई।

--आईएएनएस

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