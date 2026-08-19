कोकीन टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद निक किर्गियोस अस्थायी रूप से सस्पेंड

लंदन, 19 अगस्त (आईएएनएस)। इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी (आईटीआईए) ने ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी निक किर्गियोस को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। 31 वर्षीय किर्गियोस जून में कोकीन के मेटाबोलाइट (कोकीन के टूटने से बनने वाला पदार्थ) के लिए पॉजिटिव पाए गए थे।

किर्गियोस ने 22 जून को स्पेन के मैलोर्का में एटीपी 250 इवेंट के दौरान अपना सैंपल दिया था। 17 जुलाई को, वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (वाडा) से मान्यता प्राप्त एक लैब ने बेंजोइलएक्गोनिन की मौजूदगी की पुष्टि की, जो कोकीन का एक मेटाबोलाइट है।

कोकीन को वाडा की प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में स्टिमुलेंट (उत्तेजक) और दुरुपयोग किए जाने वाले पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। टेनिस एंटी-डोपिंग प्रोग्राम के तहत प्रतियोगिता के दौरान इस पर प्रतिबंध है। जो एथलीट प्रतियोगिता के बाहर इस पदार्थ के लिए पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनके लिए दुरुपयोग किए जाने वाले पदार्थों के मामले में कम सजा का प्रावधान है।

आईटीआईए ने कहा, "पदार्थ की प्रकृति के कारण, अस्थायी सस्पेंशन अनिवार्य है और यह 4 अगस्त से लागू है। अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड सिंगल्स रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 13वें स्थान पर पहुंचने वाले किर्गियोस के पास अस्थायी सस्पेंशन के खिलाफ अपील करने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है।"

सस्पेंशन के कारण, किर्गियोस वर्ल्ड टेनिस, डब्ल्यूटीए, एटीपी, ग्रैंड स्लैम या किसी भी राष्ट्रीय संघ की तरफ से आयोजित या स्वीकृत किसी भी इवेंट में खेल नहीं सकते, कोचिंग नहीं कर सकते या उसमें शामिल नहीं हो सकते।

नियमों के उल्लंघन की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए, किर्गियोस ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में अपनी चुप्पी तोड़ी। हाल की मुश्किलों के कारणों पर बात करते हुए, विंबलडन के पूर्व फाइनलिस्ट ने शारीरिक समस्याओं के उस कठिन दौर का जिक्र किया जिसने उनके करियर को प्रभावित किया है।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, "मैंने एक बड़ी गलती की और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं अपने फैंस, परिवार, प्रायोजकों और करीबी लोगों से माफी मांगता हूं। सबसे बढ़कर, मैं उन बच्चों से माफी मांगता हूं जो मुझे फॉलो करते हैं। मुझे पता है कि इससे क्या मिसाल कायम होती है, और मैं खुद से बहुत निराश हूं। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं किन हालात से गुजरा हूं। पिछले कुछ सालों में लगी चोटों ने मुझ पर शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत बुरा असर डाला है। मेरा शरीर वैसा काम नहीं कर पा रहा है जैसा मेरा दिमाग चाहता है, और अपने करियर के अंत के करीब होने की बात को स्वीकार करना मेरे लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल रहा है।"

"मैंने हमेशा कहा है कि मैंने टेनिस नहीं चुना—टेनिस ने मुझे चुना। लेकिन जिस चीज ने मेरी पूरी जिंदगी बनाई है, उसे छोड़ना मेरे लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक रहा है। कई बार मुझे बेबस और अकेलापन महसूस हुआ है। इन बातों से मेरे किए गए काम का कोई बचाव नहीं होता। हालांकि, अच्छी बात यह है कि इससे मुझे अपनी स्थिति को समझने और सुधारने का मौका मिला है।"

किर्गियोस ने कहा कि वह अगले 28 दिनों तक सोशल मीडिया और सार्वजनिक जीवन से दूर रहेंगे ताकि "खुद को ठीक करने पर ध्यान दे सकें"। उन्होंने कहा, "अगले 28 दिनों तक मैं सोशल मीडिया और सार्वजनिक जीवन से दूर रहूंगा और खुद को ठीक करने पर ध्यान दूंगा। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि वे इस दौरान मेरी प्राइवेसी का सम्मान करें, और सबसे जरूरी बात, मेरे परिवार की निजता का भी।"

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने इस सीजन में सिर्फ चार सिंगल्स मैच खेले हैं, क्योंकि हाल के वर्षों में उन्हें घुटने और कलाई की चोटों से जूझना पड़ा है। उन्होंने आखिरी बार विंबलडन में मेंस डबल्स मैच खेला था, जहां वह और उनके साथी अलेक्जेंडर बुब्लिक पहले ही राउंड में हार गए थे।

किर्गियोस ने सात एटीपी टूर सिंगल्स खिताब जीते हैं और 2022 में विंबलडन के फाइनल में पहुंचे थे, जहां वह नोवाक जोकोविच से चार सेट में हार गए थे। उन्होंने और उनके साथी खिलाड़ी थानासी कोकिनाकिस ने 2022 में एक साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता था।

--आईएएनएस

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