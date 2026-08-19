जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की महिला टीम का ऐलान

जोहान्सबर्ग, 19 अगस्त (आईएएनएस)। जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका क्रिकेट ने महिला टीम का ऐलान कर दिया है। युवा तेज गेंदबाज कैटलिन विंगार्ड, नथाबिसेंग निनी और ऑफ-स्पिनर लुयांडा न्ज़ुजा को पहली बार टीम में शामिल किया गया है।

नियमित कप्तान लौरा वोल्वार्ट पांच मैचों की इस सीरीज में टीम की कमान संभालेंगी। यह सीरीज 11 से 19 सितंबर तक बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेली जाएगी। कई सीनियर खिलाड़ी ग्लोबल फ्रेंचाइजी लीग और घरेलू प्रतियोगिताओं में व्यस्त हैं, इसलिए चयनकर्ताओं ने बेंच स्ट्रेंथ और अगली पीढ़ी की खिलाड़ियों को आजमाने का फैसला किया है।

15 सदस्यीय टीम में कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो हाल ही में इंग्लैंड में हुए आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाए थे। इनमें मौजूदा घरेलू टी20 'प्लेयर ऑफ द ईयर' फे टुनिक्लिफ भी शामिल हैं, जिन्हें एनेके बॉश, अयांडा हलुबी, एलिज-मारी मार्क्स, सेशनी नायडू, नोंडुमिसो शंगासे और मियाने स्मिट के साथ टीम में जगह मिली है।

टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज सिनालो जाफ्टा और काराबो मेसो के साथ-साथ ऑलराउंडर कायला रेनेके और एनेरी डर्कसेन के रूप में अनुभवी खिलाड़ियों को भी जगह दी गई है। हेड कोच मांडला माशिम्बी ने इस ऐतिहासिक दौरे के महत्व पर जोर देते हुए इसे भविष्य के ग्लोबल इवेंट्स के लिए एक अहम कदम बताया।

उन्होंने बुधवार को एक बयान में कहा, "जिम्बाब्वे का दौरा कई वजहों से रोमांचक है। सबसे पहली और अहम बात यह है कि हम एक टीम के तौर पर अपने अफ्रीकी पड़ोसी देश के दौरे की तैयारी कर रहे हैं, और इसका हिस्सा बनना बहुत खास है। मैं अपने देश में हमारा स्वागत करने के लिए जिम्बाब्वे का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।"

युवाओं पर केंद्रित चयन नीति के बारे में बताते हुए माशिम्बी ने कहा कि स्थापित सीनियर खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी से उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए एक शानदार मौका बना है। “इन टी20 इंटरनेशनल मैचों को लेकर उत्साहित होने की एक और वजह है, वह युवा टीम है जिसे हम बुलावायो ले जा रहे हैं।"

उन्होंने कहा, “चूंकि कई खिलाड़ी दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीग में साउथ अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हमने एक युवा और महत्वाकांक्षी टीम चुनने का फैसला किया। इसके साथ ही हमने उन खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का मौका देने का सोचा है जो 'प्रोटियाज' (दक्षिण अफ्रीकी टीम) तक पहुंचने के रास्ते में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।”

बांग्लादेश एमर्जिंग टीम के खिलाफ साउथ अफ्रीका इमर्जिंग टीम के दौरे के दौरान प्रभावित करने वाली तीन नई खिलाड़ियों - कैटलिन, नथाबिसेन्ग और लुयांडा - पर ध्यान केंद्रित करते हुए माशिमबाई ने इंटरनेशनल मंच पर उनके डेब्यू को लेकर उत्सुकता जताई। उन्होंने कहा, “निनी, न्ज़ुजा और विंगार्ड ऐसी युवा खिलाड़ी हैं जिनके विकास पर हमने पिछले 12-18 महीनों में बारीकी से नजर रखी है, और मैं यह देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं कि वे इंटरनेशनल मंच पर कैसा प्रदर्शन करती हैं।”

अगले साल फरवरी में होने वाली आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी को ध्यान में रखते हुए माशिमबाई ने बुलावायो में होने वाले पांच मैचों और इस साल दिसंबर में भारत के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "यह दौरा अगले साल फरवरी में होने वाली आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी में भी अहम भूमिका निभाएगा। अगर हम दिसंबर में भारत के खिलाफ होने वाले टी20 इंटरनेशनल मैचों को भी शामिल करें, तो हमारे पास उस प्रतियोगिता के लिए अपनी योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए लगभग 8 मैच होंगे, जो जिम्बाब्वे दौरे को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं।”

साउथ अफ्रीकी टीम 7 सितंबर को जिम्बाब्वे के लिए रवाना होने से पहले, 2 से 6 सितंबर तक आइरीन क्रिकेट क्लब में एक तैयारी कैंप में हिस्सा लेगी।

साउथ अफ्रीका टी20 इंटरनेशनल टीम: लौरा वोल्वार्ट (कप्तान), एनेके बॉश, एनेरी डर्कसेन, अयांडा हलुबी, सिनालो जाफ्टा, एलिज-मारी मार्क्स, काराबो मेसो, सेशनी नायडू, नथाबिसेन्ग निनी, लुयांडा न्ज़ुजा, कायला रेनेके, नोंडुमिसो शंगासे, मियाने स्मिट, फे टुनिकलिफ और कैटलिन विंगार्ड।

--आईएएनएस

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