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खेल

रोमांचक मुकाबले में वांग से मिली सिंधु को हार, वर्ल्ड चैंपियनशिप का सफर समाप्त

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रोमांचक

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गुरुवार को हार के साथ पीवी सिंधु का 'विमेंस सिंगल्स' में सफर समाप्त हो गया। इसी के साथ सिंधु चैंपियनशिप में रिकॉर्ड छठा मेडल जीतने से चूक गईं। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए रोमांचक 'राउंड-ऑफ-16' मुकाबले में चीन की वांग झी यी ने उन्हें 21-11, 15-21, 21-17 से मात दी।

इस हार के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु का शानदार सिलसिला भी टूट गया। इससे पहले, वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिंधु ने चीनी खिलाड़ियों को आठ बार हराया था, लेकिन वांग इस मंच पर उन्हें हराने वाली पहली खिलाड़ी बनीं।

पहले गेम में दोनों खिलाड़ी आसान गलतियों से बचने की कोशिश कर रही थीं और एक-दूसरे को लंबे और धैर्यपूर्ण एक्सचेंज के लिए मजबूर कर रहे थे। वांग को सिंधु को फ्रंट कोर्ट पर दौड़ाने में सफलता मिली, जबकि भारतीय खिलाड़ी ने बार-बार अपनी प्रतिद्वंद्वी को अटैक करने का स्पष्ट मौका नहीं दिया।

वांग इंटरवल तक 11-8 से आगे थीं। इसके बाद मुकाबला तेजी से उनके पक्ष में झुक गया, क्योंकि सिंधु ने बिना दबाव के गलतियों और गलत अंदाजे के कारण प्वाइंट गंवाने शुरू कर दिए। वांग ने इसका पूरा फायदा उठाया और अपने सटीक ड्रॉप्स और अटैकिंग स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए गेम 21-11 से जीत लिया।

घरेलू दर्शकों की उम्मीदों को देखते हुए सिंधु ने दूसरे गेम में अपनी रणनीति बदलकर अधिक धैर्य के साथ शुरुआत की और तुरंत चार प्वाइंट्स की बढ़त बना ली, जबकि वांग उसी निरंतरता को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थीं। चीनी खिलाड़ी ने सिंधु को लंबी रैलियों में उलझाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने बेहतरीन ड्रिबल और ड्रॉप्स से इसका जवाब दिया।

वांग के 15-15 से बराबरी करने के बाद भी सिंधु ने अपनी लय वापस हासिल की। उन्होंने लगातार छह प्वाइंट्स हासिल किए और मैच को निर्णायक गेम तक ले गईं।

तीसरे गेम की शुरुआत में सिंधु फिर से नियंत्रण में दिखीं। वह 3-0 से आगे हुईं और इसके बाद 8-4 की बढ़त बना ली। हालांकि, वांग ने मैच को हाथ से नहीं जाने दिया। सिंधु की लगातार तीन गलतियों ने चीनी खिलाड़ी को आगे बढ़ने में मदद की, हालांकि इंटरवल तक भारतीय खिलाड़ी 11-10 से आगे थीं।

आखिरी दौर में मुकाबले का सबसे रोमांचक पल देखने को मिला। 16-16 के स्कोर पर वांग बुरी तरह गिर गईं और उन्हें मेडिकल टाइम-आउट लेना पड़ा। खेल दोबारा शुरू होने पर सिंधु अपना संयम नहीं बनाए रख सकीं और लगातार चार गलतियां कर बैठीं, जिससे वांग को मैच प्वाइंट मिल गया।

चीनी खिलाड़ी को बस एक मौके की जरूरत थी; उन्होंने एक सटीक ड्रॉप शॉट खेलकर जीत सुनिश्चित की और सिंधु के अभियान का अचानक अंत कर दिया। इस तरह वर्ल्ड नंबर 3 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं।

--आईएएनएस

आरएसजी