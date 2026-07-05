'पता नहीं बीस साल कहां चले गए', संन्यास के बाद न्यूजीलैंड की पूर्व कप्तान सोफी डिवाइन का भावुक पोस्ट

नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के बाद न्यूजीलैंड की पूर्व कप्तान सोफी डिवाइन ने संन्यास लेने पर एक भावुक संदेश के साथ अपने 20 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर पर विचार व्यक्त किया है।

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अनुभवी ऑलराउंडर ने टीम के साथियों, सहायक कर्मचारियों, प्रशंसकों और अपने परिवार को धन्यवाद दिया, साथ ही उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ दो दशकों तक चले अपने सफर को याद किया। इनका अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच न्यूजीलैंड की टूर्नामेंट में हार के साथ समाप्त हुआ।

व्हाइट फर्न्स के प्रतियोगिता से बाहर होने के बाद लंबे समय से अपनी साथी खिलाड़ियों सूजी बेट्स और ली ताहुहू के साथ संन्यास लेने वाली डिवाइन ने स्वीकार किया कि उस क्षण की महत्ता अभी-अभी समझ में आने लगी है।

सोफी डिवाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी टीम के साथियों के साथ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, "खैर... मुझे ठीक से पता नहीं कि पिछले बीस साल कहां चले गए, लेकिन अपने दो बेहतरीन साथियों के साथ आखिरी बार मैदान से बाहर निकलना अंतरराष्ट्रीय खेल को एक बहुत ही उपयुक्त विदाई है।"

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी इस यात्रा में भूमिका निभाने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दे पाऊंगी, क्योंकि ऐसा करने पर मैं पूरे न्यूजीलैंड के नाम गिना दूंगी, लेकिन कोचों, फिजियोथेरेपिस्टों, प्रशिक्षकों, अधिकारियों, प्रशंसकों और मीडिया को धन्यवाद। मेरा समर्थन करने, मुझे प्रेरित करने और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरी हरकतों को सहन करने के लिए धन्यवाद।"

उन्होंने आगे कहा, "मेरी व्हाइट फर्न टीम की साथियों, आप ही वह कारण हैं जिसकी वजह से मैंने यह खेल खेला... हमारे देश का विश्व मंच पर प्रतिनिधित्व करने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर... इससे ज्यादा गर्व की बात और कुछ नहीं है।"

डिवाइन ने लिखा, "और अंत में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात... मेरे परिवार के लिए। मुझे आखिरी बार मैदान से बाहर जाते हुए देखना मेरे करियर के सबसे खास पलों में से एक है। आपने सब कुछ देखा है। अच्छे दिन, बुरे दिन (कुछ तो थे), आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, और जब मैंने सिल्वर फर्न जर्सी पहनी थी, तब मैं इसे कभी नहीं भूली।"

डिवाइन के करियर में कई व्यक्तिगत उपलब्धियां शामिल थीं जिनमें न्यूजीलैंड को 2024 महिला टी20 विश्व कप का खिताब दिलाना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अपनी टीम के साथियों के साथ अपने देश का प्रतिनिधित्व करना ही उनके लिए सबसे गर्व की बात रही।

--आईएएनएस

एसएके/एएस