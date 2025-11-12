पुष्कर सिंह धामी ने विश्व कप विजेता टीम की सदस्य स्नेह राणा से की मुलाकात

देहरादून, 11 नवंबर (आईएएनएस)। महिला विश्व कप 2025 विजेता भारतीय टीम की सदस्य स्नेह राणा ने मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने विश्व कप के लिए राणा को बधाई दी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री धामी ने स्नेह राणा को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शानदार जीत पर बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे देश और उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। स्नेह राणा ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और संघर्षशीलता से देश और प्रदेश का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। स्नेह राणा जैसी खिलाड़ी उत्तराखंड की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। खेल नीति के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, नौकरी और आर्थिक सहायता जैसी सभी सुविधाएं दी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने स्नेह राणा से मुलाकात की तस्वीरें अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर साझा की हैं।

स्नेह राणा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से खिलाड़ियों को जो सहयोग मिल रहा है, उससे राज्य में खेलों का वातावरण और सशक्त हुआ है। वे भविष्य में भी देश और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगी।

उत्तराखंड सरकार ने विश्व चैंपियन टीम की सदस्य स्नेह राणा के लिए 50 लाख रुपये नकद इनाम राशि की घोषणा की थी।

स्नेह राणा का विश्व कप 2025 में सराहनीय प्रदर्शन रहा। राणा ने 6 मैचों की 5 पारियों में 99 रन बनाने के साथ ही 7 विकेट लिए थे। उनके ऑलराउंड प्रदर्शन ने भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। स्नेह राणा की सफलता उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य की उन लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद अलग-अलग क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत कर रही हैं।

--आईएएनएस

पीएके