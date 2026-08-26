पाकिस्तान की तेज गेंदबाज ऐमन अनवर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास

लाहौर, 26 अगस्त (आईएएनएस)। पाकिस्तान की तेज गेंदबाज ऐमन अनवर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। उन्होंने तीन टी20 वर्ल्ड कप और 2022 में हुए आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप में देश का प्रतिनिधित्व करने के बाद अपने करियर को विराम दिया है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बुधवार को पुष्टि करते हुए बताया कि जुलाई 2016 से फरवरी 2023 तक पाकिस्तान के लिए आठ वनडे और 37 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद ऐमन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। दाएं हाथ की मध्यम गति की तेज गेंदबाज ने जुलाई 2016 में साउथेम्प्टन में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था और वह टी20 कैप हासिल करने वाली पाकिस्तान की 37वीं महिला खिलाड़ी बनी थीं। उन्होंने फरवरी 2017 में कोलंबो में बांग्लादेश के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया और 50-ओवर के फॉर्मेट में चार विकेट लिए।

टी20 इंटरनेशनल में ऐमन ने खेले 37 मुकाबलों में कुल 29 विकेट चटकाए। वहीं, 45 मैचों के अपने इंटरनेशनल करियर में उन्होंने सभी फॉर्मेट को मिलाकर कुल 33 विकेट हासिल किए। ऐमन 2018, 2020 और 2022-23 में महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थीं। उन्होंने न्यूजीलैंड में हुए आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में भी पाकिस्तान के अभियान में हिस्सा लिया था।

घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के बाद चयनकर्ताओं ने उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2020 के लिए नेशनल टीम में वापस बुलाया था। पीसीबी ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया था। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद, ऐमन ब्रॉडकास्टिंग के जरिए खेल से जुड़ी रहेंगी और अब एक अधिकारी के तौर पर एक नए रोल में नजर आएंगी।

इस साल जनवरी में मैच रेफरी इंडक्शन कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, उन्होंने सोमवार को चल रहे नेशनल महिला अंडर-19 टूर्नामेंट में मैच रेफरी के तौर पर डेब्यू किया। उनका इंटरनेशनल करियर लगभग सात साल का रहा, इस दौरान वह पाकिस्तान महिला क्रिकेट के कई अहम पड़ावों का हिस्सा रहीं और देश की कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के साथ खेलीं।

--आईएएनएस

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