ऑस्ट्रेलिया के नाम बड़ा रिकॉर्ड, विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में दर्ज की चौथी सबसे बड़ी जीत

साउथेम्प्टन, 20 जून (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया ने रनों के अंतर से विमेंस टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की संयुक्त रूप से चौथी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इस टीम ने शनिवार को द रोज बाउल में खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड के विरुद्ध 98 रन से जीत हासिल की।

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इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड की बराबरी कर ली, जिसने साल 2020 में कैनबरा में खेले गए मुकाबले में थाईलैंड को 98 रन से शिकस्त दी थी। इस लिस्ट में इंग्लैंड की टीम ही शीर्ष पर है, जिसने साल 2023 में केप टाउन में पाकिस्तान को 114 रन से हराया था।

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली टीमों की सूची में साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर है, जिसने साल 2020 में कैनबरा के मैदान पर थाईलैंड को 113 रन से हराया था, जबकि तीसरे स्थान पर मौजूद न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका के खिलाफ साल 2023 में 102 रन से मैच जीत चुकी है।

साउथेम्प्टन में खेले गए विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 14वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट खोकर 219 रन बनाए। इस टीम को बेथ मूनी और जॉर्जिया वोल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों ने 28 गेंदों में 50 रन जोड़े।

वोल 17 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, जबकि बेथ मूनी 42 गेंदो में 10 बाउंड्री के साथ 74 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुईं। इनके अलावा, एश्ले गार्डनर ने 58 रन, जबकि जॉर्जिया वेयरहैम ने 41 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से आइरिस ज्विलिंग ने 3 विकेट हासिल किए। कैरोलीन डी लैंग को 2 सफलताएं हाथ लगीं।

इसके जवाब में नीदरलैंड निर्धारित ओवरों में 3 विकेट खोकर सिर्फ 121 रन ही बना सकी। इस टीम ने 17 के स्कोर तक सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद कप्तान बैबेट डी लीडे ने स्टेरे कैलिस के साथ तीसरे विकेट के लिए 91 गेंदों में 96 रन जोड़े, लेकिन टीम को शर्मनाक हार से बचा नहीं सकीं।

कैलिस ने 43 गेंदों में 44 रन बनाए, जबकि लीडे ने 57 गेंदों में 5 चौकों के साथ 56 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किम गार्थ ने 20 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। एनाबेल सदरलैंड ने 1 विकेट अपने नाम किया।

--आईएएनएस

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