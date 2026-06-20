ऑल-राउंडर के पास मैच जिताने के कई मौके होते हैं: माधव तिवारी

नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश के ऑलराउंडर माधव तिवारी ने आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के लिए खेलते हुए अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया था। मौजूदा समय में माधव तिवारी मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) टी20 सिंधिया कप 2026 में उज्जैन फाल्कन्स के लिए खेल रहे हैं। माधव तिवारी ने कहा है कि उनके लिए निजी रिकॉर्ड से ज्यादा टीम की जीत मायने रखती है।

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माधव तिवारी ने शनिवार को आईएएनएस से खास बातचीत में कहा, "मुझे लगता है कि दबाव वाली स्थिति में, शायद मेरा दिमाग अच्छा काम करता है। मैं लगभग 8-9 साल से क्रिकेट खेल रहा हूं, इसलिए स्किल्स वाला हिस्सा अच्छा चल रहा है और इसमें सुधार होता रहेगा। जब आप दबाव वाली स्थिति में होते हैं, तो सबकुछ मानसिक हो जाता है।"

रीवा जिले के मऊगंज के रहने वाले तिवारी पिछले दो सीजन से आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी में रहने और अक्षर पटेल, केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स, मिशेल स्टार्क और डेविड मिलर जैसे खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने के अनुभव ने खेल के प्रति उनके नजरिए पर बहुत असर डाला है।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मैं एक क्रिकेटर के तौर पर हर साल बेहतर होने की कोशिश करता हूं। आईपीएल 2026 में मैंने अपने सीनियर खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखा। मैंने उनसे और उन कोचों से लंबी बातचीत की जिनके पास बहुत अनुभव है। मैं उन अनुभवों तो एमपीएल में लागू करने और प्रदर्शन में निरंतरता लाने की कोशिश करूंगा।"

तिवारी ने कहा, "एक ऑल-राउंडर के तौर पर उनकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। इससे उन्हें मैच के नतीजे पर असर डालने के एक से ज्यादा तरीके मिलते हैं। कभी-कभी आपकी बैटिंग का दिन अच्छा नहीं होता। लेकिन आप वापसी कर सकते हैं और अपनी बॉलिंग से अपनी टीम को जिता सकते हैं। अगर बॉलिंग में आपका दिन अच्छा नहीं जाता, तो आप अपनी बैटिंग से अपनी टीम को जिता सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह कमोबेश दिन के आखिर में अपनी टीम को जिताने का एक बहाना है। मैं फील्डिंग में भी 100 प्रतिशत योगदान देना चाहता हूं।"

ऑलराउंडर ने कहा, "आपकी जिंदगी अपनी स्किल्स पर काम करने के इर्द-गिर्द घूमती है। आप बस इस बात पर ध्यान देते हैं कि रिकवरी कैसे करनी है। आपको अच्छा करना है, आपको रिकवर करना है। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप जितना मानसिक रूप से स्वतंत्र रहेंगे, आपको उतना फायदा होगा।"

माधव तिवारी ने आईपीएल में मौका मिलने का श्रेय एमपीएल को दिया।

उन्होंने कहा, "मैं चयन के लिए फ्रेंचाइजी से कॉल का इंतजार कर रहा था। दिल्ली कैपिटल्स ने मुझे ट्रायल्स के लिए बुलाया। वहां जाने पर, सभी को देखकर बहुत डर लग रहा था। ट्रायल्स के लिए इंडिया के सभी श्रेष्ठ खिलाड़ियों को बुलाया जाना था। आपको चयनित होना होता है और उनसे गुजरना होता है। किस्मत से, मैं अपने पहले साल में ही चयनित हो गया।"

उज्जैन फाल्कन्स के एमपीएल के प्ले-ऑफ में पहुंचने की उम्मीद कम है, लेकिन तिवारी ने कहा कि हमारा आखिरी मैच अभी बाकी है। हम उतने लकी नहीं थे और कुछ मैचों में अहम मौके गंवा दिए, और गेम हार गए। हमारे लिए क्वालीफाई करना बहुत मुश्किल है। मेरा इरादा अब आखिरी मैच को अच्छे से खत्म करना है।

--आईएएनएस

पीएके