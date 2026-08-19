ओडिशा टी20 लीग राज्य के युवाओं के सीखने और आगे बढ़ने का बड़ा मंच: संजय बेहरा

कटक, 19 अगस्त (आईएएनएस)। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन (ओसीए) के सचिव संजय बेहरा ने कहा है कि ओडिशा टी20 लीग युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रतियोगी मंच है। युवा खिलाड़ी इस मंच के जरिए अनुभवी क्रिकेटरों से सीखते हैं और भविष्य के लिए खुद को तैयार करते हैं।

बेहरा ने कहा, "ओडिशा टी20 लीग राज्य में क्रिकेट की संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक जरूरी कदम है। यह हमारे युवा खिलाड़ियों को एक प्रतियोगी मंच देगा, जहां वे खुद को परख सकते हैं, अनुभवी क्रिकेटरों से सीख सकते हैं और अपने करियर में अगला कदम उठाने के लिए जरूरी आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "ओडिशा के अलग-अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के साथ, लीग राज्य के अलग-अलग तरह की क्रिकेट प्रतिभाओं को साथ लाने में भी मदद करेगी। हम कुछ रोमांचक मुकाबलों और खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। हमारा फोकस टीमों को सही सुविधाएं देने और पूरे टूर्नामेंट में एक पेशेवर माहौल बनाने पर होगा।"

बेहरा ने कहा, "बाराबती स्टेडियम का राज्य के क्रिकेट प्रेमियों के साथ एक मजबूत कनेक्शन रहा है और इस सीजन को खास बनाने में फैन्स का समर्थन बहुत जरूरी होगा। हमें उम्मीद है कि लीग उन्हें जश्न मनाने के कई कारण देगी। हम सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हैं और एक सफल और मनोरंजक सीजन की उम्मीद करते हैं।"

ओडिशा टी20 लीग 2026 का आयोजन 18 सितंबर से कटक के मशहूर बाराबती स्टेडियम में होगा। लीग के सभी मैच इसी स्टेडियम में होंगे। यहां पूर्व में भी इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं। यह सीजन ओडिशा की समृद्ध क्रिकेट संस्कृति को और मजबूत करेगा। लीग में कटक, भुवनेश्वर, कंदुझार, पुरी, राउरकेला और संबलपुर सहित राज्य के अलग-अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाली फ्रेंचाइजी शामिल हैं।

लीग निश्चित रूप से राज्य के युवा क्रिकेटरों को अपनी प्रतिभा और क्षमता दिखाने का एक बड़ा मंच देगी।

--आईएएनएस

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