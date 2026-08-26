खिलाड़ी की चाल और बॉडी लैंग्वेज से टैलेंट की पहचान करती हैं नीतू डेविड, बताया- यह रोल काफी दिलचस्प

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। यूपी वॉरियर्स ने विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2027 से पहले भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज नीतू डेविड को स्काउटिंग हेड की जिम्मेदारी सौंपी है। नीतू का मानना है कि एक खिलाड़ी के चलने के तरीके से प्लेयर्स कैसे होंगे, इस बात का अंदाजा हो जाता है।

पांच साल तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर की भूमिका निभाने वालीं नीतू ने वनडे विश्व कप 2025 के लिए विश्व विजेता टीम का चुनाव किया था। नीतू ने 'आईएएनएस' के साथ खास बातचीत करते हुए कहा, "मैं यह नहीं कह सकती कि दूसरे क्या करते हैं। हालांकि, मेरे प्रोसेस के हिसाब से मुझे जो देखना पसंद है और जो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से वह यह है कि खिलाड़ियों के चलने का स्टाइल बताता है कि खिलाड़ी कैसा होगा। मैं किसी खिलाड़ी को उसके चलने के स्टाइल के आधार पर समझती हूं, चाहे वह बहुत फुर्तीला हो या धीमा या मानसिक रूप से बहुत मजबूत। यह देखकर मुझे शुरुआती समझ हासिल करने में मदद मिलती है, और जब मैं कोई मैच देखने जाती हूं, तो मुझे मैच से पहले जाना पसंद है ताकि मैं देख सकूं कि खिलाड़ी आउटफील्ड में अपना-अपना काम कैसे कर रहे हैं, और मैं उस पर बहुत ध्यान देती हूं।"

पूर्व भारतीय स्पिनर ने कहा, "हां, क्योंकि किसी खिलाड़ी को मैच में देखना और वह गेम खेलने से पहले क्या कर रही हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं मैच से पहले और बाद में उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखती हूं। यह आपको बहुत कुछ दिखाता है, और यह मेरा पर्सनल नजरिया है।"

छिपी हुई काबिलियत को पहचानने की इस तेज नजर ने पहले ही नेशनल टीम को बहुत सारे खिलाड़ी दिए हैं, खासकर 2023 में डब्ल्यूपीएल शुरू होने के बाद।

उन्होंने कहा, "बहुत सारी खिलाड़ी हैं, जिन्हें हम देखते हैं और सोचते हैं कि वे तैयार नहीं हैं। हालांकि, वे चैलेंज के लिए तैयार हैं। जब क्रांति गौड़ आईं, तो उन्हें कुछ नहीं पता था। पर आज वह एक स्टार हैं। जब श्री चरणी आईं, तो उन्हें कुछ नहीं पता था। हम सोचते थे, वह क्या खेलेगी? लेकिन जब आप उनकी बॉलिंग देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यह लड़की बहुत अलग है। बहुत सी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आतीं। मगर जब हम कैंप लगाते हैं, तो हम समझते हैं कि हमने सही खिलाड़ी चुना है। जैसे, यह सही प्लेयर है, और वह आगे बढ़ेगी।"

यूपी वॉरियर्स के सेटअप में उनकी एंट्री एक दिलचस्प कहानी है - बिहार टीम के साथ एक असाइनमेंट पूरा करने के बाद थकी हुई नीतू ने शुरू में छुट्टी मांगी, लेकिन उनके सर्कल के एक भरोसेमंद व्यक्ति के एक मनाने वाले कॉल ने डील पक्की कर दी।

नीतू ने कहा, “क्षेमल जी ने मुझे कॉल किया और पूछा कि मुझे इंटरेस्ट है या नहीं। तो, मैंने उनसे कहा कि मुझे दो दिन का समय दें क्योंकि मेरा बिहार असाइनमेंट अभी-अभी खत्म हुआ था और मुझे अपने लिए समय नहीं मिल रहा था। मैंने उन्हें सीधे यह जवाब दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सिस्टम क्या है। हालांकि, दो दिन बाद मैंने कॉल किया और अपने सीनियर से बात की, जो मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, और जो जवाब आया वह था, ‘आप तुरंत हां बोल दो क्योंकि एक तो यह आपकी अपनी फ्रेंचाइजी है।’ फिर मैंने क्षेमल जी को कॉल किया और उनसे कहा कि, ‘मैं तैयार हूं’।"

राज्य स्तर के एज-ग्रुप टूर्नामेंट्स पर नजर रखने और यह देखने से कि कौन अंडर19 और सीनियर इंडियन टीम में जा सकता है, अलग-अलग लीग को देखने तक का सफर नीतू जैसी आईसीसी हॉल ऑफ फेमर के लिए भी सीखने का एक बड़ा अनुभव रहा है, जबकि उन्हें इन सभी चीजों की अच्छी समझ है। उनके मुताबिक, "दोनों में काफी फर्क है, डोमेस्टिक सर्किट में आपको पता होता है कि आपके खिलाड़ी कैसे हैं क्योंकि आप उन्हें अंडर-15 लेवल से ही देखते आ रहे होते हैं। यहां भूमिका थोड़ी अलग है क्योंकि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट और भारत व विदेशों में चल रही सभी लीग, टूर्नामेंट्स या जो भी हो रहा है, उन पर नजर रखनी होती है। आपको हर चीज को फॉलो करना होता है, और मेरे लिए यह थोड़ी नई बात है। यूपी वॉरियर्स के सपोर्ट स्टाफ ने मेरी बहुत मदद की है। मैं इस चीज को और समझने की कोशिश कर रही हूं और देख रही हूं कि इसमें काफी मुश्किलें हैं, लेकिन मुझे मजा भी आ रहा है और यह काफी दिलचस्प भी है।"

इंटरनेशनल टीम के सिलेक्शन और फ्रेंचाइजी टी20 टीम बनाने में फर्क होने के बावजूद, नीतू का मानना ​​है कि कुछ समानताएं भी हैं। मुझे लगता है कि कई मामलों में दोनों एक जैसे ही हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट सर्किट में मैंने जो देखा और अनुभव किया है, उसमें कई एज-ग्रुप्स और कई टूर्नामेंट्स होते हैं। इसी कारण आपको हर राज्य और हर खिलाड़ी के प्रदर्शन पर बहुत ध्यान देना होता है और उनके प्रदर्शन और डेटा को बहुत बारीकी से देखना होता है। जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, तो भी ऐसा ही होता है, और ज्यादा मुश्किलें नहीं आतीं क्योंकि वहां जूनियर-लेवल का क्रिकेट ज्यादा नहीं होता। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क है।

यूपी वॉरियर्स एक ऐसी टीम रही है, जिसने अभी तक डब्ल्यूपीएल का खिताब एक बार भी नहीं जीता है और पिछले दो सीजन में टीम सबसे निचले पायदान पर रही है। ऐसे में मुख्य चुनौती ऐसे खिलाड़ियों को पहचानना है जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट का मानसिक दबाव झेल सकें। नीतू ने कहा, "इसके लिए हमें कई चीजें देखनी होंगी क्योंकि अभी, जब हम भारत के लिए खिलाड़ियों को ढूंढ रहे थे, तो मुश्किलें आई थीं। मैं यह नहीं कहूंगी कि कोई मुश्किल नहीं थी। हालांकि, यहां मुझे कई चीजों के बारे में सोचना होगा। जैसे इंटरनेशनल क्रिकेटर और हमारी नेशनल क्रिकेटर होती हैं, वैसे ही हमें यह सोचना पड़ता है कि क्या यह खिलाड़ी उस लेवल पर खेल पाएगी या नहीं। क्या वह दबाव झेल पाएगी या नहीं? यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है।”

फिर भी डब्ल्यूपीएल के शुरू होने के बाद से भारतीय टैलेंट पूल में हो रही तरक्की को लेकर नीतू उम्मीद से भरी हैं। उनका मानना है, "यह बहुत अच्छा रहा है। पहले हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ के लिए बहुत कम खिलाड़ी होते थे। मगर अब आपके पास ऐसे कई खिलाड़ी होंगे जो भारत के लिए खेल सकते हैं। हमें लगता है कि चोटों की वजह से हमें अधिक खिलाड़ी नहीं मिल रहे हैं। हालांकि, आने वाले वर्षों में हर टीम में हर खिलाड़ी का बैकअप होगा।"

हाल ही में बेंगलुरु में हेड कोच अभिषेक नायर और मेंटर लिसा स्थालेकर की देखरेख में हुए ऑफ-सीजन कैंप के साथ यूपी वॉरियर्स डब्ल्यूपीएल 2027 को यादगार बनाने के लिए धीरे-धीरे तैयारी कर रही है। नीतू ने कहा, "हां, हमने वहां एक ऑफ-सीजन कैंप किया था और कुछ खिलाड़ी आए थे। हम अभिषेक और लिसा के साथ चर्चा कर रहे थे कि हम अपना कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं और तैयार खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं। कुछ खिलाड़ी हैं जिन पर हम नजर रख रहे हैं, और शायद हम एक और कैंप लगाने के बारे में सोच रहे हैं। हम फिर से मीटिंग करेंगे और तय करेंगे कि क्या और कैसे करना है। तो, ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो हमें पसंद हैं और हम उन पर चर्चा करेंगे।”

उन्होंने आगे कहा, "हमारी कोशिश है कि हम भविष्य के लिए अच्छे खिलाड़ी ढूंढें। नीलामी को ध्यान में रखते हुए हमने कई विकल्प देखे हैं। जब हम कैंप लगाएंगे, तो हम अभिषेक और लिसा के साथ आखिरी चर्चा करेंगे। जैसे, टीम का अगला कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? हमें किस तरह के खिलाड़ियों की सबसे ज्यादा जरूरत है? हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे।"

--आईएएनएस

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