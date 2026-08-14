न्यूजीलैंड फुटबॉल ने फीफा प्रमुख से समर्थन वापस लिया, इन्फेंटिनो की मुश्किल बढ़ी

ऑकलैंड, 14 अगस्त (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड फुटबॉल (एनजेडएफ) ने घोषणा की है कि उसने 2027 फीफा कांग्रेस में फीफा अध्यक्ष के तौर पर जियानी इन्फेंटिनो की उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया है। साथ ही, फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज (एफएफई) स्कीम के स्वतंत्र समीक्षा की भी मांग की है।

न्यूजीलैंड फुटबॉल हालिया ऐसा संस्थान है जिसने आधिकारिक तौर पर इन्फेंटिनो का फीफा से अगले अध्यक्ष पद पर समर्थन से इनकार कर दिया है। इससे इन्फेंटिनो की मुश्किल निश्चित रूप से बढ़ी है।

इन्फेंटिनो अगले साल फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने विश्व कप के कमर्शियल राइट्स को अलग करने और 20 प्रतिशत निजी निवेश को बेचकर लगभग 7.2 बिलियन यूएसडी जुटाने का प्रस्ताव रखा था। आलोचना के बाद उन्हें अपनी योजना वापस लेनी पड़ी।

न्यूजीलैंड फुटबॉल ने एक बयान में कहा, "ध्यान से सोचने के बाद, एनजेडएफ का मानना ​​है कि फीफा के फैसलों और कामों की वजह से अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में भरोसा टूटा है और फूट बढ़ी है। भरोसा और विश्वास वापस लाने के लिए एक स्वतंत्र समीक्षा की जरूरत है।"

एनजेडएफ ने कहा, "हमारा मानना है कि यह समय सभी फीफा सदस्य एसोसिएशन के लिए मजबूत गवर्नेंस, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी की वकालत करने का मौका है, जो वैश्विक खेल के प्रशासन का भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी हैं।"

न्यूजीलैंड फुटबॉल का यह बयान ओशिनिया फुटबॉल कन्फेडरेशन (ओएफसी) की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद आया, जिसके बाद बॉडी ने एफएफई प्रस्ताव वापस लेने के फीफा के फैसले और प्रोजेक्ट से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करने की उसकी प्रतिबद्धता का स्वागत किया।

एनजेडएफ ने कहा, "ओएफसी, फीफा के नेतृत्व में ओशिनिया में फुटबॉल विकास को आगे बढ़ाने में पिछले एक दशक में हुई तरक्की को मानता है और फीफा को इस समीक्षा का इस्तेमाल किसी भी जरूरी बदलाव को पहचानने और लागू करने के मौके के तौर पर करने के लिए बढ़ावा देता है। ओएफसी अपने सदस्य एसोसिएशन, फीफा, साथी कन्फेडरेशन और सभी फुटबॉल स्टेकहोल्डर्स के साथ रचनात्मक बातचीत और करीबी सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दुनिया के सभी कोनों में फुटबॉल आगे बढ़ता रहे।"

--आईएएनएस

पीएके