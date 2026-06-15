नॉटिंघम ओपन: झेंग किनवेन ने मारिया सकारी को हराया, दर्ज की सीजन की अपनी पहली ग्रास-कोर्ट जीत

लंदन, 15 जून (आईएएनएस)। डब्ल्यूटीए 250 नॉटिंघम ओपन में चीन की झेंग किनवेन ने सोमवार को एक सेट से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए ग्रीस की छठी वरीयता प्राप्त मारिया सकारी को 4-6, 7-6 (1), 6-4 से हराया। लंदन में इस जीत के साथ किनवेन ने सीजन की अपनी पहली ग्रास-कोर्ट जीत दर्ज की।

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झेंग किनवेन का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की तालिया गिब्सन और ब्रिटेन की फ्रांसेस्का जोन्स के बीच होने वाले मैच की विजेता से होगा।

इस महीने की शुरुआत में किनवेन को फ्रेंच ओपन के पहले दौर से बाहर होना पड़ा था। ऐसे में यह जीत उनके लिए ग्रास-कोर्ट अभियान की एक सकारात्मक शुरुआत थी।

मैच के बाद झेंग ने कहा, "यह सच में एक मुश्किल मुकाबला था। हम दोनों ने उच्च स्तर पर खेला और स्कोर पूरे समय करीबी रहा। मैं उन महत्वपूर्ण प्वाइंट्स को जीतकर खुश हूं, क्योंकि पिछले टूर्नामेंट में ऐसा नहीं कर सकी थी, लेकिन आज ऐसा करने में सफल रही।"

झेंग किनवेन के लिए पिछले दो सीजन चुनौतीपूर्ण रहे हैं। इस बीच उन्हें चोटों से जूझना पड़ा और सर्जरी करानी पड़ी। 'सिन्हुआ' की रिपोर्ट के अनुसार, झेंग ने कहा कि पिछले साल वह लगभग आठ महीने तक खेल से दूर रहीं और प्रतियोगिता में वापसी के बाद शुरू में उन्होंने खुद पर बहुत अधिक दबाव डाला।

उन्होंने कहा, "पिछले साल मैं लगभग आठ महीने तक नहीं खेल सकी। जब मैंने वापसी करने की कोशिश शुरू की तो मुझ पर बहुत दबाव था। मैं और अधिक करना चाहती थी और बेहतर करना चाहती थी, लेकिन किसी तरह मैं उस दबाव को संभाल नहीं पाई। अभी मैं खुद से कहती हूं कि ठीक है, मैं दुनिया में लगभग 160वें नंबर पर हूं। इससे बुरा क्या हो सकता है? बस लड़ते रहो, जैसा मैंने शुरुआत में किया था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था।"

बार्सिलोना, स्पेन में रहने वाली 23 वर्षीय चीनी खिलाड़ी झेंग ने कहा कि वह ग्रास-कोर्ट सीजन के दौरान एक बार में एक मैच पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही हैं। उन्होंने कहा, "ग्रास पर कुछ भी हो सकता है। यह मेरे लिए आसान सतह नहीं है। मुझे बस उम्मीद है कि मैं टेनिस का अधिक लुत्फ उठा सकूंगी और हर प्रतियोगिता का आनंद ले सकूंगी, क्योंकि मुझे यहां खेलना सच में पसंद है। देखते हैं कि मैं अगले मैच में कैसा प्रदर्शन करती हूं।"

--आईएएनएस

आरएसजी