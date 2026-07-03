नागालैंड: सीएम रियो और केंद्रीय खेल मंत्री मांडविया ने 16 खेल परियोजनाओं का किया उद्घाटन

कोहिमा, 3 जुलाई (आईएएनएस)। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने विश्व-स्तरीय संरचना बनाकर और एथलीटों को उच्च-स्तर का प्रशिक्षण देकर राज्य में खेल को बदलने के लिए एक लंबी अवधि की रणनीति बनाई है, ताकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन बेहतर हो सके।

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युवा संसाधन और खेल विभाग के तहत 16 खेल संरचना संबंधी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का विजन देश का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर (खेल की आधारभूत संरचना) बनाना और खिलाड़ियों को विश्व-स्तरीय प्रशिक्षण देना है, ताकि वे नागालैंड और देश दोनों का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि उद्घाटन नए इंफ्रास्ट्रक्चर के खुलने से कहीं ज्यादा है, क्योंकि यह पूरे राज्य में युवाओं और खिलाड़ियों के लिए नए मौके बनाने का प्रतीक है।

हालांकि प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन अलग-अलग जगहों पर वर्चुअली किया गया, रियो ने इस मौके को नागालैंड की खेल यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा।

खेलों के बढ़ते महत्व पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह क्षेत्र मनोरंजन से कहीं आगे बढ़कर एक जीवंत उद्योग बन गया है, जो रोजगार पैदा करने, रोजी-रोटी के मौके बनाने और समाज के पूरे विकास में योगदान देने में सक्षम है।

उन्होंने कहा कि एक मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देकर, कोच और ट्रेनर की क्षमता को मजबूत करके, और एथलीटों को ज्यादा मौके देकर, राज्य खेल प्रतिभा को निखार सकता है, प्रतियोगिता में सुधार कर सकता है और अपने युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकता है।

कार्यक्रम में केंद्रीय युवा मामले और खेल और श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया वर्चुअली शामिल हुए। इसके अलावा, उपमुख्यमंत्री यानथुंगो पैटन, युवा संसाधन और खेल सलाहकार एस. केओशु यिमचुंगर, विधायक और सीनियर सरकारी अधिकारी शामिल हुए।

केंद्रीय मंत्री मांडविया ने एक्स पर लिखा, "राज्य में खेल की 16 नई आधारभूत संरचनाओं के उद्घाटन के लिए नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो के साथ वर्चुअली जुड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम अपनी अष्टलक्ष्मी के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह क्षेत्र तेजी से भारत के खेल उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरे।"

16 आधारभूत परियोजनाओं में केंद्र की खेलो इंडिया स्कीम के तहत विकसित चार आधारभूत संरचनाएं और नागालैंड में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य से 12 राज्य-वित्त पोषित पहल शामिल हैं।

नई शुरू की गई सुविधाओं में राज्य के कई जिलों में फैले बहुउद्देश्यीय हॉल, इनडोर स्पोर्ट्स हॉल, फुटसल ग्राउंड और प्रशासनिक संरचना शामिल है, जो आधुनिक खेल सुविधाओं तक पहुंच को काफी बढ़ाते हैं।

खेलो इंडिया प्रोजेक्ट्स में मोकोकचुंग जिले के चांगटोंग्या और मांगकोलेम्बा में बहुउद्देश्यीय हॉल, निउलैंड जिले में एक बहुउद्देश्यीय हॉल और वोखा में एक प्री-फैब्रिकेटेड (पूर्वनिर्मित) इनडोर स्पोर्ट्स हॉल का निर्माण शामिल है।

राज्य के फंड से चलने वाले प्रोजेक्ट्स में किफिरे, नोक्लाक, और वोखा टाउन में फुटसल सुविधा बनाना, चोजुबा में सुविधाओं वाला फुटसल ग्राउंड, वोखा विलेज, अबोई, टोबू, रजाफे बासा, जाखामा टाउन में प्री-फैब्रिकेटेड बहुउद्देश्यीय हॉल, कोहिमा में मुख्यमंत्री आवासीय कॉम्प्लेक्स और एमडीएससी, दीमापुर, इसके अलावा पेरेन में नए जिला मुख्यालय में निदेशक ऑफ युवा संसाधन और खेल कार्यालय और स्टाफ क्वार्टर बनाना शामिल है।

--आईएएनएस

पीएके