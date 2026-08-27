एमपीसीए पुरस्कार समारोह 2026: मध्य प्रदेश के क्रिकेटर्स को बांटे गए 2.94 करोड़ रुपए

इंदौर, 26 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन (एमपीसीए) ने बुधवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में अपना वार्षिक पुरस्कार समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में राज्य के पुरुष और महिला क्रिकेटरों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों को करीब 2.94 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। इस दौरान पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर जवागल श्रीनाथ और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ खिलाड़ियों से लेकर जूनियर क्रिकेटर्स और कोच को सम्मानित किया गया।

मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एमपीसीए) के सालाना अवॉर्ड्स के मौके पर, एमपीसीए के अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया ने कहा, "हमारे लिए ये सालाना अवॉर्ड्स हमेशा एक बड़ा और बहुत अहम दिन होता है, क्योंकि इसी दिन हम अपने खिलाड़ियों, पुराने खिलाड़ियों और एडमिनिस्ट्रेशन के पदाधिकारियों को सम्मानित करते हैं—जिन्होंने काम किया है और जिन्होंने खेला है। उनके लिए भी यह बड़ी बात है और हमारे लिए भी। जो टीमें पूरे साल मेहनत करती हैं, ट्रेनिंग करती हैं और फिर जीतती हैं, उनके लिए यह एक ऐसा मंच है जहां हम उन्हें सम्मानित करते हैं। इसलिए यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।"

इस मौके पर पूर्व क्रिकेटर जवागल श्रीनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, "सबसे पहले, एमपीसीए को बधाई। एमपीसीए ने बहुत अच्छा काम किया है; पिछले 5 वर्षों में एक अच्छा दौर रहा है। हर राज्य में ऐसा दौर आता है। एमपीसीए ने इसे बहुत अच्छे से संभाला है, वे नॉकआउट स्टेज तक पहुंचे हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी जीती है। यहां कई युवाओं के लिए अंडर-19 क्रिकेट की नींव है। तो, एमपीसीए के साथ बहुत सी अच्छी चीजें हो रही हैं।"

वहीं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, "हमारे बीच जवागल श्रीनाथ मौजूद हैं। वे न केवल क्रिकेट की शान हैं, बल्कि देश की भी शान हैं। उनका करियर हमारे खिलाड़ियों के लिए मैदान के अंदर और बाहर, दोनों जगह एक मिसाल है। देश के लिए उनका प्रदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुझे एमपीसीए के सालाना अवॉर्ड समारोह में शामिल होकर बहुत गर्व हो रहा है। जिस तरह हमारा संगठन भारतीय क्रिकेट में योगदान दे रहा है और जिस तरह हमारे संगठन के सितारे आसमान छू रहे हैं, वह काबिल-ए-तारीफ है। हमारी अंडर-19 टीम, लड़कों की टीम और सीनियर महिला क्रिकेट टीम - सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।"

--आईएएनएस

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