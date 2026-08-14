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खेल

महिला बिग बैश लीग: मेलबर्न रेनेगेड्स ने गैवन ट्विनिंग को अगले सीजन के लिए हेड कोच बनाया

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नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। महिला बिग बैश लीग में मे मेलबर्न रेनेगेड्स ने गैवन ट्विनिंग को आगामी सीजन के लिए अपना नया हेड कोच नियुक्त किया है। गैवन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के सहायक कोच हैं। ट्विनिंग ने साइमन हेल्मोट की जगह ली है, जिन्होंने दूसरी फ्रेंचाइजी के मौके लेने के लिए ऑफ-सीजन के दौरान पद छोड़ दिया था।

गैवन अक्टूबर में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद क्लब में शामिल होंगे। सीजन समाप्त होने के बाद गैवन फिर से ऑस्ट्रेलिया महिला टीम से जुड़ जाएंगे। उन्होंने रेनेगेड्स और ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मोलिनक्स के साथ काम किया है। रेनेगेड्स के हाई-परफॉर्मेंस मैनेजर क्लिंट मैके टी20 स्प्रिंग चैलेंज के दौरान टीम की कमान संभालेंगे।

रेनेगेड्स के जनरल मैनेजर मैक्स एबॉट ने कहा, "गैवन हमारे लिए अहम हैं। वह विश्व कप जीतने वाले अनुभव के साथ हमसे जुड़ रहे हैं। स्क्वाड में पहले से ही सकारात्मक माहौल है। गैवन हमारे स्क्वाड में मौजूद अनुभवी नेतृत्वकर्ताओं के साथ काम करने और टीम को और बेहतर बनाने के लिए योग्य व्यक्ति हैं।"

ट्विनिंग ने कहा, "रेनेगेड्स प्रतिभाशाली और मजबूत टीम है। मैं खिलाड़ियों को अगला कदम उठाने और क्लब की सफलता को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए उत्सुक हूं। ऑस्ट्रेलियाई टीम के वर्ल्ड कप कैंपेन का हिस्सा होने के नाते, मैं उन अनुभवों को रेनेगेड्स के माहौल में लाने और ऐसे परफॉर्मेंस देने में मदद करने के लिए उत्साहित हूं।"

बिग बैश लीग में निजीकरण की चर्चा है। हालांकि, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में फिलहाल मेलबर्न रेनेगेड्स के आम मॉडल की तरह चलेगा। इसकी देखरेख क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जा रहा है।

क्रिकेट विक्टोरिया ने इस प्रबंधन के साथ अपना संबंध समाप्त कर दिया है। वे अपना दूसरा बीबीएल लाइसेंस बेचेंगे और एक साइड चलाएंगे। विक्रय प्रक्रिया को लेकर फिलहाल अनिश्चितता है।

पुरुषों के बीबीएल में मेलबर्न रेनेगेड्स के कोच ल्यूक रोंची होंगे।

--आईएएनएस

पीएके