'मेरा युवा भारत' प्लेटफॉर्म युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का मजबूत माध्यम: सरकार

नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने कहा है कि माई भारत (मेरा युवा भारत) प्लेटफॉर्म देश के युवाओं को अवसरों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण डिजिटल माध्यम बन गया है। सरकार के अनुसार, जून 2026 तक इस प्लेटफॉर्म पर सफाई अभियान, रक्तदान, खेल, आपदा राहत और सामुदायिक सेवा जैसे क्षेत्रों में 1.52 लाख से अधिक वॉलंटियरिंग के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इसका उद्देश्य देश के 10 करोड़ युवाओं को सशक्त बनाना है।

Read More

युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत अक्टूबर 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म का मकसद युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना है। सरकार का कहना है कि यह मंच शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी एजेंसियों, उद्योगों और गैर-सरकारी संगठनों को एक साथ जोड़ता है। इससे युवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीखने, स्वयंसेवा करने और करियर से जुड़े अवसर आसानी से मिलते हैं।

माई भारत प्लेटफॉर्म पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था पर आधारित है। इसमें ऑनलाइन पंजीकरण, उपस्थिति दर्ज करना, जियो-टैगिंग, प्रमाणपत्र जारी करना और गतिविधियों के प्रभाव का आकलन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे स्वयंसेवकों और आयोजकों, दोनों के लिए प्रक्रिया आसान हो जाती है।

सरकार के मुताबिक, जुलाई 2026 तक इस प्लेटफॉर्म पर 24,900 से अधिक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम (ईएलपी) आयोजित किए जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को व्यावहारिक अनुभव देना और उन्हें रोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, उद्योगों का अनुभव, एआई आधारित रिज्यूमे बनाने की सुविधा और मेंटरशिप जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

सरकार ने बताया कि यह मंच युवाओं में नेतृत्व क्षमता और नागरिक जागरूकता बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। इसके तहत क्विज, प्रतियोगिताएं और यूथ पार्लियामेंट जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें संविधान, सुशासन, सार्वजनिक नीति और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट जैसी पहल का उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है।

सरकार के अनुसार, 'माई भारत माई वोट' अभियान के जरिए पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में संवैधानिक जागरूकता और जिम्मेदार मतदान को बढ़ावा दिया गया। वहीं, नेशनल यूथ फेस्टिवल: विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में 50.42 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में युवाओं ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने सुझाव और विचार साझा किए।

इसके अलावा यूथ फॉर विकसित भारत – माई भारत यूथ कन्वेंशन 2026 में 6,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वहीं, देश के 17 क्षेत्रों में आयोजित नारी शक्ति यूथ पार्लियामेंट में 7,000 से अधिक युवा महिलाओं ने लोकतंत्र, नीति निर्माण और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा में हिस्सा लिया। सरकार का कहना है कि इन पहलों का उद्देश्य युवाओं को नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार करना है।

--आईएएनएस

एसएम/एएस