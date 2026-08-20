मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरी पसंदीदा टीम, हालैंड क्रिकेट में भी कर सकते हैं कमाल: रियान पराग

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के ऑलराउंडर रियान पराग ने इंग्लिश प्रीमियर लीग की दिग्गज टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अपने गहरे लगाव के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही इस क्लब के प्रति उनके खास लगाव की मुख्य वजह रहे।

फुटबॉल के 2026-27 सीजन की शुरुआत से पहले 'जियोस्टार' से बात करते हुए पराग ने कहा, "जब फुटबॉल की बात आती है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ही मेरी टीम है। मैं उन्हें खेलते हुए और उनके खिलाड़ियों को पसंद करते हुए बड़ा हुआ हूं। मुझे उनकी लाल जर्सी बहुत पसंद थी, और उस समय क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेरे पसंदीदा खिलाड़ी थे। यही वजह है कि मैंने इस टीम को चुना।"

रोनाल्डो के प्रति अपने लगाव के बारे में विस्तार से बताते हुए पराग ने कहा, "मैंने हमेशा एक खिलाड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया है और वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। जिस तरह से वे कम उम्र में स्पोर्टिंग सीपी से आए, फिर प्रीमियर लीग में जो कमाल किया और लीग का स्तर ऊंचा उठाया, मुझे नहीं लगता कि कोई और खिलाड़ी उनके आसपास भी है।"

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करने वाले रियान ने कहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के अलावा, इस सीजन उनकी नजरें चेल्सी के अटैकर कोल पामर के प्रदर्शन पर भी रहेंगी। उन्होंने कहा, "प्रीमियर लीग में मैं चाहता हूं कि पामर सबसे ज्यादा गोल करें। वे टैक्टिकली (रणनीति के मामले में), मेंटली (मानसिक रूप से) और टेक्निकली (तकनीकी रूप से) बहुत मजबूत हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपने खाते में और गोल जोड़ने की जरूरत है, और मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं।"

पराग का मानना ​​है कि मैनचेस्टर सिटी के शानदार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जरूरी शारीरिक क्षमताएं हैं, जबकि उन्होंने यह भी कहा कि उनके राजस्थान रॉयल्स के साथी और तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर एक प्रोफेशनल फुटबॉलर के तौर पर बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं।

पराग ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "हालैंड खुद को बहुत फिट रखते हैं और उनकी लंबाई भी बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर वे कभी क्रिकेट में हाथ आजमाएं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरे राजस्थान रॉयल्स के साथी जोफ्रा आर्चर को फुटबॉल का बहुत शौक है। वे आईपीएल में मेरे साथ राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं और निश्चित रूप से एक बेहतरीन फुटबॉलर बन सकते हैं।"

--आईएएनएस

एसएम/डीकेपी