मणिपुर: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान तामेंगलोंग में बार-बार बिजली कटौती, स्थानीय लोग परेशान

तामेंगलोंग, 15 जुलाई (आईएएनएस)। मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में बार-बार बिजली कटौती से स्थानीय लोग परेशान हैं, खासकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान, जब कई लोग मैच लाइव देखना चाहते हैं। लोगों ने संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे नियमित और बिना रुकावट बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाएं।

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स्थानीय लोगों के अनुसार, बिजली में बार-बार कटौती की मुख्य वजह पुराना बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें खराब होते बिजली के खंभे और ट्रांसमिशन तार शामिल हैं। इसके साथ ही बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के पास जंगल की ठीक से सफाई न होना भी एक कारण है। खबरों के अनुसार, इन समस्याओं की वजह से बिजली सप्लाई में बार-बार खराबी और रुकावट आती रही है।

अनियमित बिजली सप्लाई से जिले में सरकारी दफ्तरों, प्राइवेट संस्थानों, स्कूलों और कॉलेजों के कामकाज पर असर पड़ा है। बिजली पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने वाले व्यावसायिक संस्थानों को भी बार-बार बिजली कटौती की वजह से बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय अखबारों के दफ्तर और मीडिया संगठन भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अनियमित बिजली सप्लाई की वजह से खबरें और सार्वजनिक सूचनाएं समय पर छापने और लोगों तक पहुंचाने में रुकावट आई है, जिससे जनता को मिलने वाली उनकी सेवाओं पर असर पड़ा है।

लोगों ने कहा कि अनियमित बिजली सप्लाई की समस्या दशकों से बनी हुई है। उन्होंने संबंधित विभागों से जरूरी मरम्मत करने, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और बिजली वितरण नेटवर्क के रखरखाव को बेहतर बनाने की अपील की है ताकि जिले को बिजली सप्लाई मिल सके।

लोगों ने बिजली सप्लाई की लगातार समस्याओं के लिए कर्मचारियों की कमी, खासकर तामेंगलोंग में बिजली विभाग में लाइनमैन की कमी को भी एक बड़ा कारण बताया है। लोगों के अनुसार, यह कमी इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि अभी तक भर्ती परीक्षाओं के नतीजे घोषित नहीं किए हैं, जिससे नए कर्मचारियों की नियुक्ति में देरी हो रही है।

लोगों ने एक और चिंता जताई है कि न्रैलॉन्ग, चिउलोन में बन रहे पावर सब-स्टेशन के शुरू होने में बहुत ज्यादा देरी हो रही है। खबरों के अनुसार, कई समस्याओं की वजह से यह प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है, जिससे जिले में बिजली वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने की कोशिशों पर और ज्यादा असर पड़ा है।

लोगों ने संबंधित सरकारी अधिकारियों से जरूरी टेक्निकल स्टाफ की भर्ती में तेजी लाने और न्रैलॉन्ग, चिउलोन पावर सब-स्टेशन का काम जल्द पूरा करने की अपील की है, ताकि तामेंगलोंग जिले में अनियमित बिजली सप्लाई की पुरानी समस्या को हल किया जा सके।

--आईएएनएस

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