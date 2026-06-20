मकाऊ ओपन: सेमीफाइनल में अस्मिता चालिहा की हार, भारत का सफर खत्म

मकाऊ, 20 जून (आईएएनएस)। मकाऊ ओपन सुपर 300 में शनिवार को भारत की उम्मीदें खत्म हो गईं। विमेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में अस्मिता चालिहा को साउथ कोरिया की पार्क गा यून के हाथों सीधे गेम में 17-21, 19-21 से हार का सामना करना पड़ा। यह मुकाबला सिर्फ 38 मिनट तक चला।

Read More

पहले गेम में भारतीय शटलर 15-11 की बढ़त के साथ अच्छी स्थिति में नजर आ रही थीं, लेकिन पार्क ने शानदार वापसी करते हुए अगले 11 में से 10 प्वाइंट्स अपने नाम करते हुए गेम जीत लिया। दूसरे गेम में अस्मिता लय हासिल करने के लिए संघर्ष करती रहीं, जबकि कोरियाई खिलाड़ी ने अपना दबदबा बनाए रखते हुए सीधे गेम में मैच जीता।

इससे पहले 26 वर्षीय अस्मिता ने क्वार्टर फाइनल में कोरियाई खिलाड़ी किम मिन सन के खिलाफ 21-16, 21-18 से जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। दूसरे गेम में छह प्वाइंट्स से पिछड़ने के बाद उन्होंने शानदार वापसी की और लगातार पांच प्वाइंट्स जीतकर जीत पक्की की थी।

चोट के कारण इस साल की शुरुआत में लगभग तीन महीने तक खेल से दूर रहने के बाद अस्मिता ने धीरे-धीरे अपनी फॉर्म वापस हासिल की है। मकाऊ आने से पहले, वह चाइना मास्टर्स और मलेशिया मास्टर्स दोनों में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थीं, जो बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर पर उनकी निरंतरता को दर्शाता है।

विमेंस सिंगल्स में शुक्रवार को आठवीं वरीयता प्राप्त अनमोल खरब क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई थीं। 19 वर्षीय खिलाड़ी को चीन की चौथी वरीयता प्राप्त हान कियान शी से 21-14, 15-21, 13-21 से हार का सामना करना पड़ा था।

मेंस सिंगल्स का अभियान और भी पहले खत्म हो गया था, जिसमें क्वालीफायर थारुन मन्नेपल्ली और रौनक चौहान प्री-क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए थे। भारत के डबल्स खिलाड़ी भी इसी दौर में बाहर हो गए। अब भारतीय टीम का ध्यान यूएस ओपन पर होगा, जो बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर कैलेंडर का अगला टूर्नामेंट है और 23 जून से शुरू होगा।

--आईएएनएस

आरएसजी