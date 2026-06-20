महिला टी20 विश्व कप: स्कॉटलैंड की ऐल्सा लिस्टर को आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने पर लगी फटकार

लीड्स, 20 जून (आईएएनएस)। स्कॉटलैंड की विकेटकीपर-बल्लेबाज ऐल्सा लिस्टर को लीड्स के हेडिंग्ले में 2026 महिला टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ ग्रुप बी मुकाबले के दौरान आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 को तोड़ने के लिए आधिकारिक तौर पर फटकार लगाई गई है।

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ऐल्सा को कोड के आर्टिकल 2.2 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। यह आर्टिकल 'अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट से जुड़े प्रसाधनों या कपड़ों, मैदान से जुड़ी वस्तुओं या फिटिंग के गलत इस्तेमाल' से जुड़ा है। ऐल्सा को दी गई सजा में उनके अनुशासनिक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया है। यह पिछले 24 महीने में उनकी पहली गलती थी।

यह घटना स्कॉटलैंड की पारी के 19वें ओवर में हुई, जब आउट होने के बाद, ऐल्सा ने अपना बैट और ग्लव्स जमीन पर फेंक दिए और डगआउट के पास एक कूड़ेदान को लात मारकर गिरा दिया।

ऐल्सा ने अपनी गलती मान ली और आईसीसी अंतरराष्ट्रीय पैनल ऑफ मैच रेफरी की जीएस लक्ष्मी की सजा मान ली। इस वजह से घटना पर आधिकारिक सुनवाई नहीं हुई। मैदान पर मौजूद अधिकारी क्लेयर पोलोसाक और केरिन क्लास्टे, तीसरे अंपायर एन. जनानी और चौथे अंपायर निमाली परेरा ने मामले की रिपोर्ट दी।

लेवल 1 के उल्लंघन पर कम से कम आधिकारिक फटकार और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना, साथ ही एक या दो डिमेरिट पॉइंट्स दिए जाते हैं। आईसीसी के नियमों के तहत, जब कोई खिलाड़ी 24 महीने के अंदर चार या उससे ज्यादा डिमेरिट पॉइंट्स सजा के रूप में पाता है, तो उसे निलंबन पॉइंट्स में बदल दिया जाता है और उसे बैन कर दिया जाता है।

दो सस्पेंशन पॉइंट्स का मतलब है एक टेस्ट या दो वनडे या दो टी20 से बैन। डिमेरिट पॉइंट्स खिलाड़ी के रिकॉर्ड पर दो साल तक रहते हैं। उसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है।

--आईएएनएस

पीएके