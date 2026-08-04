महिला टी20: पाकिस्तान ने 4 विकेट से जीता तीसरा मैच, श्रीलंका ने 2-1 से सीरीज जीती

दांबुला, 4 अगस्त (आईएएनएस)। श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ मंगलवार को खेले गए तीसरे टी20 मैच में पाकिस्तान ने 4 विकेट से जीत हासिल की है। शुरुआती 2 मैच गंवाकर सीरीज पहले ही हार चुकी पाकिस्तान के लिए तीसरा मैच में जीत उसके आत्मविश्वास को निश्चित रूप से बढ़ाएगी।

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रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रीलंका की टीम 6 विकेट पर 113 रन बना सकी। श्रीलंका की तरफ से कप्तान चमारी अथापथु ने सबसे ज्यादा 34 रन की पारी खेली। 33 गेंदों की पारी में उन्होंने 5 चौके लगाए। इसके अलावा, संजाना काविंदी ने 20 और ईमेशा दुलानी ने 17 रन बनाए।

पाकिस्तान के लिए मोमिमा रियासत ने 2, जबकि उमे हानी, नशरा संधू, तुबा हसन, और आएशा जफर ने 1-1 विकेट लिए।

114 रन का लक्ष्य पाकिस्तान की टीम ने 18.2 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आईं आएशा जफर ने सर्वाधिक 39 रन बनाए। 31 गेंदों पर खेली गई अपनी पारी में जफर ने 6 चौके लगाए। इसके अलावा, कप्तान और पारी की शुरुआत करने उतरीं मुनीबा अली ने 19 और शावल जुल्फिकार ने 21 रन की पारी खेली। सायरा जबीन ने नाबाद 12 रन बनाए।

श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में भी कप्तान चमारी अथापथु ने शानदार प्रदर्शन किया और 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लिए। इसके अलावा, कविशा दिल्हाड़ी ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट लिए। निमाशा मीपागे को 1 विकेट मिला।

पाकिस्तान के लिए मैच विजयी 39 रन की पारी खेलने और 1 विकेट लेने वाली आएशा जफर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं, सीरीज में 123 रन बनाने वाली श्रीलंका की इमेशा दुलानी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

श्रीलंका ने पहला और दूसरा मैच 6-6 विकेट से जीतकर टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की।

--आईएएनएस

पीएके