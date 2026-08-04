अल्जीरिया ने कोच पेटकोविच से नाता तोड़ा, 29 महीनों तक संभाली टीम की जिम्मेदारी

अल्जीयर्स, 4 अगस्त (आईएएनएस)। अल्जीरियाई फुटबॉल फेडरेशन (एफएएफ) ने आपसी सहमति से नेशनल टीम के कोच व्लादिमीर पेटकोविक और उनके टेक्निकल स्टाफ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया है।

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अल्जीरियाई फुटबॉल फेडरेशन की ओर से एक बयान में कहा गया कि डेजर्ट फॉक्सेस के इंचार्ज के तौर पर 29 महीनों के दौरान 'उनके प्रोफेशनलिज्म, कमिटमेंट और डेडिकेशन' के लिए पेटकोविक और उनके स्टाफ को धन्यवाद।

लोकल सॉकर गवर्निंग बॉडी ने एक बयान में कहा, "दोनों पार्टियों के बीच आपसी समझौते पर अल्जीरियाई फुटबॉल फेडरेशन ने घोषणा की है कि नेशनल टीम के हेड कोच, व्लादिमीर पेटकोविक और उनके कोचिंग स्टाफ के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट आज ऑफिशियली खत्म हो गया है।"

इसमें आगे कहा गया, "अल्जीरियाई फुटबॉल फेडरेशन व्लादिमीर पेटकोविक और उनके स्टाफ के सभी सदस्यों को नेशनल टीम के टेक्निकल स्टाफ के हेड के तौर पर उनके 29 महीनों के दौरान उनके प्रोफेशनलिज्म, कमिटमेंट और डेडिकेशन के लिए दिल से धन्यवाद देता है।"

स्विट्जरलैंड और लाजियो के कोच रहे पेटकोविक को मार्च 2024 में जामेल बेलमाडी के बाद अपॉइंट किया गया था। उनके गाइडेंस में, अल्जीरिया ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, 2022 में बाहर रहने के बाद टूर्नामेंट में वापसी की।

62 वर्षीय व्लादिमीर पेटकोविक का कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड कप से कुछ समय पहले 2028 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन अल्जीरिया के खराब प्रदर्शन की वजह से फेडरेशन ने अलग होने का फैसला कर लिया। इस वर्ष खेले गए फीफा वर्ल्ड कप में अल्जीरिया ग्रुप जे में तीसरे स्थान पर रहने के बाद नॉकआउट स्टेज में सबसे अच्छी तीसरी टीमों में से एक के तौर पर पहुंचा, लेकिन राउंड ऑफ 32 में स्विट्जरलैंड से हार गया था।

पेटकोविक से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि अल्जीरिया तुरंत नए कोच की तलाश शुरू करेगा। अब अल्जीरिया सितंबर में 2027 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के लिए क्वालिफिकेशन शुरू करेगा, जहां उसे जांबिया, टोगो और बुरुंडी के साथ ग्रुप में रखा गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाइजीरिया के हेड कोच एरिक चेले और हर्वे रेनार्ड, पेटकोविक की जगह लेने वाले मुख्य कैंडिडेट्स में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में उन्होंने ट्यूनीशिया से अपना पद छोड़ा था।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम