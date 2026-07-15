महिला क्रिकेट में भी पुरुषों की एशेज सीरीज की तरह ज्यादा टेस्ट और कई मैचों वाली सीरीज होनी चाहिए: स्नेह राणा

नई दिल्ली, 15 जुलाई (आईएएनएस)। फिलहाल कमर्शियल फायदों की वजह से महिलाओं का इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर ज्यादातर टी20 और वनडे फॉर्मेट पर ही केंद्रित रहता है, लेकिन लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक 270 रन की टेस्ट जीत के बाद, प्रमुख ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर स्नेह राणा ने महिला क्रिकेट में और टेस्ट मैच की वकालत की है। इसके लिए उन्होंने पुरुषों की एशेज सीरीज का उदाहरण दिया।

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'आईएएनएस' के साथ एक खास बातचीत में, स्नेह ने सीरीज की अपनी तैयारी, मैच में बॉलिंग की योजनाओं, लॉर्ड्स में मैच के बाद के जश्न, महिलाओं के रेड-बॉल क्रिकेट को बढ़ावा देने और अन्य विषयों पर बात की। बातचीत के कुछ अंश इस प्रकार हैं:-

सवाल: इंग्लैंड पहुंचने के बाद ऐतिहासिक टेस्ट मैच के लिए आपकी तैयारी कैसी थी?

जवाब: जब मैं पहली बार टीम से जुड़ी और हम पहले प्रैक्टिस सेशन के लिए गए, तो हम पहली बार ड्यूक्स बॉल से खेल रहे थे। मैंने खुद पहली बार उस बॉल का अनुभव किया। वह थोड़ी भारी लग रही थी और मैं उसकी सीम को महसूस कर सकती थी। लॉर्ड्स में बॉल काफी उछलती है। इसलिए, बाद में जब हमने 2-3 प्रैक्टिस सेशन किए, तो मुझे ग्रिप के बारे में पता चला। यह भी जाना कि उसे कितनी मजबूती से पकड़ना होता है। मैंने प्रैक्टिस में वे सभी चीजें कीं। आखिरकार, जब मैंने लॉर्ड्स में प्रैक्टिस की, तो देखा कि पिच कैसी है और रेड बॉल कैसा व्यवहार करेगी। मैंने यह सब समझा और सोचा कि लॉर्ड्स में हमें थोड़ा टर्न मिल सकता है, तो यह एक सकारात्मक पहलू था।

सवाल: अतिरिक्त उछाल और टर्न पाने के लिए आपने हालात के हिसाब से खुद को कैसे ढाला?

जवाब: कोशिश यह थी कि बॉल पर जितने ज्यादा रिवॉल्यूशन (घूमने की गति) दिए जाएं और उंगलियों का जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, उतना ही अधिक टर्न मिलेगा। हर बॉल पर मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि जो भी बॉल हम ऊपर से छोड़ते हैं, जिसे टॉप स्पिन कहा जाता है, उस पर उंगली का इस्तेमाल भी करना होता था। अगर हम बॉल को बस ऐसे ही छोड़ देते, तो वह बल्ले पर आसानी से आ जाती थी। यह पिच बैटिंग के लिए अच्छी थी और बॉलिंग के लिए भी। हमें ड्यूक बॉल के साथ थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार, नतीजा हमारे पक्ष में रहा। तो, यह अच्छी बात है।

सवाल: दूसरी पारी में नैट साइवर-ब्रंट और फिर सोफी एक्लेस्टोन का विकेट लेने के पीछे क्या योजना थी?

जवाब: टेस्ट मैच में प्लानिंग बहुत आसान थी। मैं ज्यादा प्रयोग नहीं करती और सिर्फ अपनी लाइन और लेंथ पर ध्यान देती हूं। मुझे खुद पर भरोसा है क्योंकि टेस्ट मैच में आप जितना सब्र से गेंदबाजी करेंगे, उतनी ही सफलता मिलेगी। योजना बहुत सरल थी। एलबीडब्ल्यू वाला विकेट तो उनकी गलती से मिला। लेकिन दूसरी गेंद भी उसी योजना के हिसाब से थी, उन्हें ड्राइव खेलना था। लेकिन उन्होंने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, और मुझे बैट और पैड के बीच गैप मिल गया, और शायद इसीलिए नतीजा मेरे पक्ष में रहा।

जाहिर है कि यह गेंद की स्पिन की वजह से हुआ क्योंकि उससे पहले मैं उन्हें (एक्लेस्टोन को) 'ऑन द अप' खेलने के लिए मजबूर कर रही थी। इसलिए, वे आसानी से ड्राइव मार रही थीं। लेकिन मैंने वह गेंद थोड़ी पीछे की तरफ डाली। तो, शायद लेंथ समझने में उनसे थोड़ी गलती हो गई, और फिर से बैट और पैड के बीच गैप बन गया क्योंकि मुझे वहां बहुत अच्छा टर्न भी मिल रहा था। ऐसी कई गेंदें थीं जो बैट और पैड के बीच से जा सकती थीं। गेंद पैड पर लगी और मुझे वैसे ही कुछ विकेट मिल गए।

सवाल: मैच के बाद के जश्न के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि तेंदुलकर सभी से हाथ मिला रहे थे, और ट्रॉफी उठाने के बाद आप फैंस के पास गईं। कैसा लगा?

जवाब: जब हम मैच जीते, तो सचिन सर, जय शाह सर, देवजीत सैकिया सर, सभी बाहर खड़े थे और वे हमें बधाई देने आए। उनसे मिलने के बाद हम फैंस के पास गए क्योंकि उनके समर्थन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। फैंस बड़ी संख्या में हमारा समर्थन करने आए थे। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि कोई टेस्ट मैच चल रहा है। वे बहुत जोश में नारे लगा रहे थे और हमें बहुत प्रोत्साहित कर रहे थे। क्योंकि यह बहुत लंबा फॉर्मेट है, इसलिए कभी-कभी आप मैदान पर खड़े-खड़े थक जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और क्या काम कर रहा है क्योंकि यह बहुत लंबा फॉर्मेट है। लेकिन वे हमारा हौसला बढ़ा रहे थे और हमें बहुत प्रोत्साहित कर रहे थे। वे कह रहे थे- 'कम ऑन, इंडिया।' वे हमारे लिए अलग-अलग तरह के नारे लगा रहे थे और उन्हें सुनना बहुत अच्छा लग रहा था।

इसीलिए हम उनके पास गए और उन्हें धन्यवाद दिया। एक खिलाड़ी की जिंदगी में फैंस की एक अलग ही जगह होती है क्योंकि उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अगर उनका साथ मिले, तो शायद महिला क्रिकेट और आगे बढ़ेगा। यह बहुत खुशी की बात थी कि इतने सारे लोग टेस्ट मैच देखने आए। मुझे लगता है कि लॉर्ड्स में किसी टेस्ट मैच के लिए सबसे ज्यादा दर्शक संख्या 37,000 से अधिक (37,846 फैंस, जो महिला टेस्ट में दर्शकों की संख्या का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है) थी। यह महिला क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी जीत है।

सवाल: एक समय था जब 1999 तक महिला दर्शकों को एमसीसी में शामिल होने या लॉर्ड्स के पवेलियन में रहने की इजाजत नहीं थी। अब जब यह पहला महिला टेस्ट मैच हुआ है, तो सांस्कृतिक नजरिए से यह पल कितना अहम रहा?

जवाब: यह मैच वाकई एक बड़ी जीत है क्योंकि इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर, जो वहां आए थे, उन्हें मैच शुरू होने से पहले 'गार्ड ऑफ ऑनर' भी दिया गया। पहले, जब महिलाओं के आने पर रोक थी, तो उस 'लॉन्ग रूम' में, जहां लोग बैठकर मैच देखने के लिए तरसते थे, महिलाओं को वहां आने की इजाजत तक नहीं थी।

आज, हर महिला खिलाड़ी वहीं से मैदान पर आती है। हर कोई उनके लिए तालियां बजाता है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। जब आप उस बालकनी में खड़े होते हैं और उस 'लॉन्ग रूम' से मैदान तक चलकर जाते हैं, तो वह पल बहुत भावुक कर देने वाला होता है। यह एक बहुत खास एहसास है। मुझे लगता है कि यह महिला क्रिकेट और इंग्लैंड क्रिकेट, दोनों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है - उन्होंने जो किया है, उसके लिए। हो सकता है कि उस समय उनके पूर्व क्रिकेटर्स ने बहुत संघर्ष किया हो। आज हमें वहां खेलने का मौका मिल रहा है। इसके लिए धन्यवाद।

सवाल: भारतीय क्रिकेट के उन पुराने दिग्गजों के बारे में कुछ कहें, जिन्होंने इस बड़े पल को हकीकत बनाने का रास्ता तैयार किया?

जवाब: हमें उन्हें जरूर याद करना चाहिए क्योंकि उन्हीं लोगों ने नींव रखी है, उन्होंने वह संघर्ष देखा है। हो सकता है कि उन्हीं की वजह से हम जैसी खिलाड़ी आज यहां खेल पा रही हैं। उन्हें वह पहचान देना बहुत जरूरी है क्योंकि उस समय इतनी सुविधाएं और इतना मीडिया कवरेज नहीं था। इसलिए, किसी को पता नहीं है कि किसने क्या किया है। लेकिन आखिरकार, आज जब हम उन्हें मैदान पर देखते हैं या उनके आंकड़े देखते हैं, तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है।

सवाल: क्या लॉर्ड्स का यह खास टेस्ट मैच दुनिया भर में और ज्यादा महिला टेस्ट मैच आयोजित करने की दिशा में कितना बड़ा बदलाव लाएगा?

जवाब: मैं हमेशा यही कहती हूं - कि महिला क्रिकेट के लिए और ज़्यादा टेस्ट मैच होने चाहिए क्योंकि यह एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है। टेस्ट मैच ही एक खिलाड़ी के तौर पर आपकी असली परीक्षा लेते हैं। यह एक खास फॉर्मेट है। पुरुषों की एशेज सीरीज की तरह ही इसमें भी पांच टेस्ट मैच होने चाहिए। भविष्य में महिलाओं के क्रिकेट के लिए भी जल्द से जल्द ऐसा ही होना चाहिए। यह हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि हम भी एक सीरीज खेलेंगे। लेकिन यह टेस्ट मैचों के लिए होना चाहिए।

सवाल: अभी महिलाओं का टेस्ट क्रिकेट बहुत कम, इक्का-दुक्का मैचों तक ही सीमित है, और कैलेंडर में टी20 और वनडे मुकाबलों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। छोटे फॉर्मेट से जुड़े फाइनेंशियल फायदों को देखते हुए, आज बड़ी हो रही कोई युवा लड़की असल में एक बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर बनने का सपना कैसे देख सकती है? आप उसे क्या कहेंगी?

जवाब: वे जितना ज्यादा टेस्ट क्रिकेट देखेंगी और उसके बारे में अपडेट लेंगी, शायद उनकी दिलचस्पी उतनी ही बढ़ेगी। जैसे बीसीसीआई ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया - उन्होंने घरेलू सर्किट में तीन दिन का क्रिकेट वापस शुरू किया। तो यह एक बहुत अच्छा कदम है क्योंकि वहां से 'डेज क्रिकेट' खेलने का जो अनुभव मिलेगा, शायद वह यहां काम आएगा क्योंकि यह बहुत लंबा फॉर्मेट है, और उस स्तर पर खेलने के लिए आपको बहुत ज्यादा सहनशक्ति और सब्र की जरूरत होती है।

आपको चार दिवसीय टेस्ट मैच को अलग-अलग चरणों में संभालने और खेलने का अनुभव मिलेगा। आप जितने ज्यादा टेस्ट मैच खेलेंगी, आपको उतना ही अनुभव मिलेगा। जो भी युवा खिलाड़ी आ रहे हैं और जो सोचते हैं कि हमें टेस्ट क्रिकेट खेलना है, शायद उनके लिए भी यह इसका हिस्सा बनने की एक सीढ़ी बन जाएगी।

सवाल: ऐसी धारणा रही है कि लॉर्ड्स में मिली जीत में कई भारतीय खिलाड़ियों के पहले से रेड-बॉल क्रिकेट खेलने के अनुभव ने मदद की है। इस पर आपकी क्या राय है?

जवाब: इससे फर्क पड़ता है। जब आप 'डेज क्रिकेट' खेलते हैं और आपका शरीर हालात के हिसाब से ढलता है, तो इससे मदद मिलती है। टेस्ट मैच हमेशा से अलग-अलग चरणों का खेल रहा है। आप कभी भी बैटिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपको लंबे समय तक बैटिंग करनी होती है। आपको लगातार ओवर भी करने होते हैं। तो आपका दिमाग उसी हिसाब से तैयार हो जाता है।

साथ ही, बीसीसीआई ने महिलाओं के लिए रेड-बॉल क्रिकेट वापस शुरू किया है, जो बहुत अच्छा कदम था। इसका यह फायदा भी है कि हमें पता होता है कि किस चरण में क्या करना है। अगर आपको विकेट लेने हैं, तो आप सब्र के साथ उसे कैसे ले सकते हैं—एक ही जगह पर बार-बार वही गेंद कैसे डाल सकते हैं? इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होने पर आप मजबूत बनते हैं—वही सब्र जो आप एक ही जगह पर एक ही तरह की गेंद डालने में दिखाते हैं। टेस्ट क्रिकेट यही सब्र सिखाता है, और इससे कहीं न कहीं मदद मिलती है।

सवाल: इस टेस्ट में आपके प्रदर्शन (दूसरी पारी में चार विकेट, मैच में छह विकेट) के साथ, अब आपके नाम सिर्फ 10 टेस्ट पारियों में चार बार चार-विकेट लेने का रिकॉर्ड है। आप नीतू डेविड की बराबरी पर आ गई हैं और भारतीय महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ शुभांगी कुलकर्णी और झूलन गोस्वामी से पीछे हैं। रेड-बॉल क्रिकेट में ऐसा क्या है जो आपसे आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाता है?

जवाब: टेस्ट क्रिकेट हमेशा से मेरा पसंदीदा फॉर्मेट रहा है क्योंकि मुझमें बहुत सब्र है। इसलिए मैं धैर्य के साथ एक ही जगह पर गेंद डालती रहती हूं, और बल्लेबाज परेशान होती रहती हैं। मैं अपनी लाइन और लेंथ, टॉप स्पिन और गेंद के घूमने (रिवोल्यूशन) पर ध्यान देती हूं और बस उसी पर ध्यान देती हूं। जैसे, टी20 बहुत तेज खेल है। इसलिए आपको हर गेंद के बारे में सोचना पड़ता है और हालात के हिसाब से ढलना पड़ता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में, आप एक ही चीज बार-बार कर सकते हैं। आप अपने दिमाग को इसके लिए तैयार कर सकते हैं क्योंकि इसमें सब्र की जरूरत होती है। मैंने घरेलू सर्किट में बहुत ज्यादा रेड-बॉल क्रिकेट खेला है।

इसलिए अनुभव है, और मुझे लगता है कि इससे कहीं न कहीं मदद मिलती है। टेस्ट क्रिकेट खेलकर अच्छा लगता है। जब आप प्रदर्शन की बात करते हैं, मुझे लगता है कि यह प्रैक्टिस से होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यह भगवान की कृपा भी है कि मुझे विकेट मिलते हैं।

--आईएएनएस

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