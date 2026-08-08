लियोनेल मेसी के पिता जॉर्ज मेसी का 68 साल की उम्र में निधन: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। अर्जेंटीना और इंटर मियामी के स्टार लियोनेल मेसी के पिता जॉर्ज मेसी का 68 साल की उम्र में निधन हो गया है। अर्जेंटीना के कई मीडिया आउटलेट्स ने इसकी पुष्टि की है। जॉर्ज पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। लियोनेल मेसी ने बताया था कि उनका परिवार मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन उन्होंने अपने पिता की हालत के बारे में खास जानकारी साझा नहीं की थी।

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जून में अल्जीरिया के खिलाफ गोल करने के बाद, मेसी काफी इमोशनल हो गए थे और उनसे उनके आंसुओं के बारे में पूछा गया था। उन्होंने जवाब दिया, "मैं क्यों रो रहा था? इसका फुटबॉल से कोई लेना-देना नहीं था। मेरे कुछ मुश्किल दिन रहे हैं।"

उनके इन बयानों से ये अंदाजा लगाया जाने लगा था कि वह इतने इमोशनल क्यों थे? उस समय भी कई मीडिया आउटलेट्स ने इसे जॉर्ज के स्वास्थ्य से जोड़ा था। जल्द ही उनकी हालत के बारे में अलग-अलग रिपोर्ट्स सामने आईं, जिसके बाद मेसी परिवार ने निजता का अनुरोध करते हुए एक बयान जारी किया था।

बयान में कहा गया, "मेसी परिवार आपको बताना चाहता है कि जॉर्ज मेसी अभी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। वह मेडिकल सुपरविजन में हैं और ठीक हो रहे हैं।"

परिवार ने जॉर्ज की हालत को लेकर चल रही अफवाहों पर चिंता जताई। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि कुछ रिपोर्ट्स ने जिसे वे प्राइवेट फैमिली मैटर कहते हैं, उसे कैसे हैंडल किया।

बयान में कहा गया, "हाल के रिपोर्ट्स और अफवाहों को देखते हुए, परिवार इस बात पर गहरी चिंता जाहिर करना चाहता है कि कुछ लोगों ने एक बहुत ही प्राइवेट फैमिली मैटर को सम्मान और समझदारी से नहीं लिया है, यह बहुत बुरा है।"

बयान प्राइवेसी की अपील के साथ खत्म हुआ और इस मुश्किल समय में परिवार का साथ देने वालों को धन्यवाद दिया।

इसमें लिखा था, "हमें मिले प्यार, सम्मान और चिंता की हम दिल से तारीफ करते हैं। हम चाहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में जॉर्ज और उनके पूरे परिवार की निजता का सम्मान किया जाए।"

जॉर्ज की हेल्थ प्रॉब्लम का असर लियोनेल मेसी के शेड्यूल पर भी पड़ा। जुलाई के आखिर में, 39 साल के मेसी ने मेजर लीग सॉकर ऑल-स्टार गेम नहीं खेला। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह अपने पिता के पास थे।

मेसी को एक महान, सफल और धनी फुटबॉलर बनाने में उनके पिता का अहम योगदान रहा है। वह अपने बेटे के पूरे करियर में हमेशा मौजूद रहे और उनके एजेंट के तौर पर काम किया।

--आईएएनएस

पीएके