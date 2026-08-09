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लेक्सिंगटन ओपन: पूनाचा और गोंजालो की जोड़ी ने जीता डबल्स टाइटल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 09, 2026, 09:58 AM
लेक्सिंगटन ओपन: पूनाचा और गोंजालो की जोड़ी ने जीता डबल्स टाइटल

लेक्सिंगटन, 9 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के निकी कलियांडा पूनाचा और इक्वाडोर के गोंजालो एस्कोबार की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लेक्सिंगटन ओपन में मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया। पूनाचा और गोंजालो की जोड़ी ने एक सेट गंवाने के बाद बेहतरीन वापसी की।

तीसरी वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने केंटकी के लेक्सिंगटन में खेले गए फाइनल में अमेरिकी जोड़ी आंद्रे इलागन और कार्ल पोलिंग को 6-7 (1), 6-3, 11-9 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। पूनाचा-गोंजालो को फाइनल मैच जीतने में एक घंटा और 42 मिनट का समय लगा। यह पूनाचा का 11वां एटीपी चैलेंजर डबल्स खिताब और 2026 सीजन का पांचवां खिताब था। एटीपी चैलेंजर सर्किट पर पूनाचा और एस्कोबार का यह साथ में पहला खिताब है।

31 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जून में थाईलैंड के प्रुच्य इसारो के साथ 'ओपन सोप्रा स्टेर्रिया डी ल्योन' का खिताब जीता था। उन्होंने इस साल की शुरुआत में साकेत मायनेनी के साथ 'बेंगलुरु ओपन 2 एटीपी चैलेंजर 50' और इसारो के साथ 'मिनोरका एटीपी चैलेंजर 100' और 'चेन्नई एटीपी चैलेंजर 50' भी जीता था।

पहले सेट में, भारतीय-इक्वाडोरियन जोड़ी ने चौथे गेम में शुरुआती ब्रेक हासिल किया, लेकिन सातवें गेम में अपनी सर्विस गंवाने के कारण वे पिछड़ गए। टाई-ब्रेक में, पूनाचा और एस्कोबार कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए और पहले सेट को 6-7 से गंवा बैठे। इस जोड़ी ने दूसरे सेट में वापसी की और तीसरे गेम में ब्रेक हासिल किया। उन्होंने पूरे सेट के दौरान अपनी बढ़त बनाए रखी और फिर नौवें गेम में एक और निर्णायक ब्रेक हासिल करके मैच को सुपर टाई-ब्रेकर तक पहुंचा दिया।

सुपर टाई-ब्रेक में, कोई भी जोड़ी दो अंकों से ज्यादा की बढ़त नहीं बना पाई और मुकाबला बराबरी का बना रहा। हालांकि, पूनाचा और एस्कोबार 7-9 के स्कोर के साथ हार के कगार पर थे। इसके बाद पूनाचा-गोंजालो की जोड़ी ने लगातार चार अंक हासिल करके मैच का पासा पलट दिया। इस दौरान उन्होंने दो मैच प्वाइंट बचाए और फिर शानदार वापसी करते हुए खिताब अपने नाम किया।

--आईएएनएस

एसएम/आरएसजी