कोलर ओपन 2026 : शौर्य भट्टाचार्य की दो-शॉट की बढ़त बरकरार

कोलार (कर्नाटक), 20 अगस्त (आईएएनएस)। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में गुरुवार को जायोन हिल्स गोल्फ काउंटी में खेले जा रहे 1 करोड़ रुपए इनामी राशि वाले कोलार ओपन के दूसरे एडिशन के तीसरे राउंड के बाद शौर्य भट्टाचार्य ने एक-अंडर 71 का स्कोर करके अपनी दो-शॉट की बढ़त बनाए रखी।

तीन स्ट्रोक की बढ़त के साथ दिन की शुरुआत करने वाले दिल्ली के 23 वर्षीय गोल्फर ने अपने शुरुआती राउंड में 68 और 67 का स्कोर किया था। इसके बाद उन्होंने एक-अंडर 71 का स्कोर करके कुल 10-अंडर 206 का स्कोर हासिल किया। उनकी बढ़त एक शॉट कम हो गई, लेकिन फाइनल राउंड से पहले वे अच्छी स्थिति में बने रहे।

चंडीगढ़ के अंगद चीमा (73-68-67) और हैदराबाद के मोहम्मद अजहर (70-68-70) आठ-अंडर 208 के स्कोर के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। भट्टाचार्य को चुनौती देने वालों में चीमा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने पांच-अंडर 67 का स्कोर करके मुकाबले में अपनी जगह मजबूत की। अजहर भी दो-अंडर 70 के स्कोर के साथ दौड़ में बने रहे।

चेक गणराज्य के स्टेपन डनेक (76-70-63) ने दिन का सबसे अच्छा राउंड खेला। उन्होंने बिना किसी बोगी के नौ-अंडर 63 का स्कोर किया, जिसमें नौ बर्डी शामिल थीं। उनके राउंड में पहले से चौथे होल तक लगातार चार बर्डी शामिल थीं, जिससे वे रात भर संयुक्त 14वें स्थान पर रहने के बाद सात-अंडर 209 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए।

बांग्लादेश के बादल हुसैन (69-72-69) छह-अंडर 210 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रहे, जबकि गुरुग्राम के वीर अहलावत (71-71-69), जो डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई 2024 रैंकिंग चैंपियन हैं, पांच-अंडर 211 के स्कोर के साथ छठे स्थान पर रहे। भट्टाचार्य का राउंड मुश्किल मौसम में खेला गया। बारिश और तेज हवाओं ने 'बैक नाइन' (आखिरी नौ होल) को काफी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। तीन बार के डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई विजेता ने गेंद को अच्छी तरह से हिट किया, लेकिन आखिरी कुछ होल के दौरान दो आसान 'पुट' चूक गए।

भट्टाचार्य ने कहा, "बारिश और तेज हवाओं ने हालात मुश्किल बना दिए थे, खासकर बैक नाइन पर। मैंने बॉल को अच्छे से हिट किया, लेकिन आखिर में दो छोटे पुट चूक गया।” आखिरी होल पर बर्डी ने उन्हें सही समय पर बढ़त दिलाई और रविवार के फाइनल राउंड से पहले दो-शॉट की बढ़त बनाने में मदद की। उन्होंने कहा, “बर्डी के साथ राउंड खत्म करना जरूरी था और इससे राउंड का अंत सकारात्मक रहा।”

सीजन रैंकिंग में अभी 16वें स्थान पर चल रहे भट्टाचार्य अपनी उस रणनीति में कोई बदलाव नहीं करना चाहते, जिसने उन्हें शुरुआती तीन दिनों तक लीडरबोर्ड में टॉप पर बनाए रखा। उन्होंने कहा, “प्लान फेयरवे और ग्रीन पर शॉट लगाते रहने का है। यह तरीका शुरुआती तीन राउंड में अच्छा रहा है, इसलिए मैं कल भी इसी पर कायम रहूंगा।”

मौजूदा पीजीटीआई रैंकिंग लीडर सप्तक तलवार (72-71-70), जिन्होंने गर्मियां होटलप्लानर टूर पर खेलते हुए बिताईं, संयुक्त नौवें स्थान से सातवें स्थान पर आ गए (स्कोर: थ्री-अंडर 213)। डिफेंडिंग चैंपियन दिल्ली के क्षितिज नवीन कौल (73-75-66) ने दिन की सबसे बड़ी छलांग लगाई। उनके सिक्स-अंडर 66 के स्कोर ने उन्हें संयुक्त 22वें स्थान से आठवें स्थान पर पहुंचा दिया (स्कोर: टू-अंडर 214)। कौल के साथ पानीपत के शुभम जागलान (70-73-71) और जयपुर के प्रखर असावा (71-71-72) भी शामिल हो गए। जागलान पिछले हफ्ते कोलकाता में कोल इंडिया ओपन में अपना पहला प्रोफेशनल टाइटल जीतने के बाद बेंगलुरु पहुंचे थे।

--आईएएनएस

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