खिताबी जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा, 'एक-दूसरे पर भरोसा ही सबसे अहम था'

लंदन, 6 जुलाई (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सोफी मोलिनेक्स ने रिकॉर्ड सातवीं बार विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद टीम की एकता और निस्वार्थ रवैये की तारीफ की है। कप्तान ने इस जीत को महीनों की कड़ी मेहनत, भरोसे और तैयारी का नतीजा बताया है।
रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 17.1 ओवरों में 7 विकेट शेष रहते आसान जीत दर्ज की। बेथ मूनी ने 64 रन बनाए, जबकि फोएबे लिचफील्ड ने 48 रनों का योगदान टीम के खाते में दिया।
ट्रॉफी उठाने के बाद मोलिनेक्स ने कहा, "यह बहुत ही शानदार है। मेरे पिता भी यहां हैं। यह एक खास दिन है। इस जीत के लिए बहुत सोच-विचार, कोशिश और कड़ी मेहनत की जरूरत थी। ऐसे खिलाड़ियों का समूह जो एक-दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। यह बहुत कीमती है।"
मोलिनेक्स ने एलिस पेरी की तारीफ करते हुए कहा कि टीम पर उनका असर मैदान पर उनके प्रदर्शन से कहीं ज्यादा है।
कप्तान ने कहा, "पहली पारी के बाद टीम को शांत रखने के लिए पेज (एलिस पेरी) जैसी खिलाड़ी का होना बहुत जरूरी था। वह कमाल की हैं। वह टीम में जो योगदान देती हैं, वह सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। उनका स्वभाव और वह जैसी हैं, उससे वह असल में इस ग्रुप की धड़कन हैं। खेल की एक महान खिलाड़ी। वह बहुत कुछ पाने की हकदार हैं।"
कप्तान ने युवा तेज गेंदबाज लूसी हैमिल्टन की भी तारीफ की, जिन्होंने फाइनल में शुरुआती विकेट लेकर सभी को प्रभावित किया।
मोलिनेक्स ने कहा, "लूसी हैमिल्टन बहुत शांत थीं और उन्हें अपनी भूमिका को लेकर बहुत स्पष्टता थी। यह उनकी और उनके आस-पास के ग्रुप की काबिलियत को दिखाता है।"
पूरे टूर्नामेंट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के नजरिए पर बात करते हुए मोलिनेक्स ने कहा कि सोच में निरंतरता और टीम की तैयारी पर भरोसा ही उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़े कारण थे। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह बस एक-दूसरे पर और अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करने की बात है। हमने इसके लिए बहुत मेहनत की थी और अब उसका अच्छा नतीजा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। टूर्नामेंट में चाहे कैसी भी स्थिति हो, आपको एक जैसी सोच रखनी होती है।"
मोलिनेक्स ने इंग्लैंड की भी तारीफ की, जो शानदार प्रदर्शन के बाद फाइनल में पहुंची थी। साथ ही, उन्होंने टीम के सफर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के परिवारों, सपोर्ट स्टाफ और फैंस के योगदान के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, "सबसे पहले, इंग्लैंड को बहुत-बहुत बधाई। आप लोगों ने पूरे टूर्नामेंट में कमाल का क्रिकेट खेला है। हमारे प्यारे परिवारों, पार्टनर और दोस्तों, आप लोग हमारे लिए बहुत खास हैं। आप सभी के साथ इस खुशी को बांटना बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सपोर्ट स्टाफ, आप जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए धन्यवाद।"
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अपनी टीम की साथियों की तारीफ करते हुए अपनी बात खत्म की, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम के नजरिए को अपनाया। उन्होंने कहा, "आखिर में, लड़कियों, मुझे आप पर बहुत गर्व है। इस सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपको भी खुद पर बहुत गर्व होना चाहिए।"
--आईएएनएस
आरएसजी