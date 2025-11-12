खेल

कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष पद के लिए जवागल श्रीनाथ ने वेंकटेश प्रसाद का किया समर्थन

Nov 12, 2025, 03:06 AM

बेंगलुरु, 11 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अगले अध्यक्ष पद के लिए अपने साथी तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। श्रीनाथ ने कहा कि राज्य में क्रिकेट की बेहतरी के लिए नए लोगों को निश्चित रूप से आना चाहिए।

मीडिया से बात करते हुए श्रीनाथ ने अपनी उम्मीदवारी की संभावना को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि प्रशासन में बदलाव होते रहना चाहिए। जरुरी नहीं कि एक ही व्यक्ति हमेशा के लिए बोर्ड में रहे।

श्रीनाथ ने कहा, "बोर्ड प्रशासन में रुचि समाप्त होने की बात नहीं है। एक ही आदमी कब तक प्रशासन में रहेगा। हम लोग चाहते, तो चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन, हम चाहते हैं कि वेंकटेश प्रसाद आगे आएं और जिम्मेदारी संभालें। राहुल द्रविड़ को भी किसी न किसी समय आकर बोर्ड में भूमिका निभानी चाहिए। हम नहीं चाहते कि बोर्ड में एक ही व्यक्ति बना रहे, जैसे दूसरे राज्यों के क्रिकेट बोर्डों में हो रहा है।"

उन्होंने कहा, "बोर्ड बने रहना प्रभुत्व का नहीं, बल्कि योगदान का विषय है। दूसरे लोगों को आगे आना चाहिए और बोर्ड की जिम्मेदारी लेते हुए राज्य में क्रिकेट के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। मुझे पूरी विश्वास है कि वेंकटेश प्रसाद और उनकी टीम को बोर्ड के अन्य सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा।"

पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, "सांकेतिक अकेडमी चलाने से हमें अच्छी प्रतिभाएं नहीं मिलेंगी। हमें ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाना होगा। पहले से चल रही अकेडमी को पुन: शुरू करना होगा। मुझे नहीं पता कि हमारे द्वारा राज्य भर में शुरू की गई अकेडमी को क्यों बंद कर दिया गया। उनलोगों को इसका जवाब देना चाहिए, जिन्हें लगता है कि वे क्रिकेट को नियंत्रित कर सकते हैं।"

जवागल श्रीनाथ ने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व चैंपियन बनने से मैं बहुत खुश हूं। मैंने लगभग सभी मैच देखे। सेमीफाइनल और फाइनल में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहतरीन था। विश्व कप की टीम में कर्नाटका की कोई खिलाड़ी होती, तो मुझे और खुशी होती।

कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव 30 नवंबर को होने वाला है। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज इस पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। मंगलवार को आयोजित एक प्रेस कॉफ्रेंस में उन्होंने जल्द ही अपनी टीम की घोषणा की बात कही। वेंकटेश प्रसाद ने बोर्ड में अनियमितता, शिथिलता, कार्यों के प्रति लापारवाही, महिला क्रिकेट के लिए उदासीनता का मुद्दा उठाया। प्रसाद ने बोर्ड के चुनावों में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया।

--आईएएनएस

पीएके

