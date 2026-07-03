केरल: खेल मंत्री ने राज्य खेल काउंसिल से मान्यता प्राप्त सभी एसोसिएशन को ऑडिट का आदेश दिया

तिरुवनंतपुरम, 3 जुलाई (आईएएनएस)। केरल के नए खेल मंत्री ओ.जे. जानीश ने केरल राज्य खेल काउंसिल से मान्यता प्राप्त प्रत्येक खेल एसोसिएशन को ऑडिट पूरा करने का आदेश दिया है। सरकार का मानना ​​है कि इस क्षेत्र में लंबे समय से जो गड़बड़ियां चल रही हैं, उन्हें ठीक किया जाएगा।

Read More

खेल मंत्री ने विभाग से जुड़े हुए सभी एसोसिएशन को एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की है, जिसमें उनसे अपने काम करने के तरीके, वित्त, चुनाव और प्रशासन के बारे में पूरी जानकारी देने को कहा गया है। हर जवाब के साथ सबूत होने चाहिए। जवाब नोटिस मिलने के सात दिनों के अंदर जमा करना होगा। राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल को अगले सात दिनों में जवाबों की जांच करने और सरकार को एक पूरी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।

एसोसिएशन को उनके, गवर्नेंस स्टैंडर्ड, उपलब्धि, आधारभूत संरचना, वित्तीय पारदर्शिता और सरकारी दखल की जरूरत के आधार पर बांटा जाएगा। जो बॉडीज जवाब नहीं देतीं, जिनके चुनाव या ऑडिट लंबे समय से रुके हैं, या जो विवादों में हैं, उन पर भी कड़ी जांच होगी।

यह काम वित्तीय कुप्रबंधन, पारदर्शिता की कमी और कुछ एसोसिएशन्स के सालों से कुछ ही अधिकारियों-कर्मचारियों के नियंत्रण वाली जागीर बन जाने के आरोपों के बाद किया जा रहा है। इस ऑडिट से खेल के क्षेत्र से होने वाली भर्तियां, और पेशेवर कोर्स में नामांकन की जांच फिर से शुरू होने की भी उम्मीद है।

समय-समय पर ऐसे आरोप सामने आते रहे हैं कि कुछ एसोसिएशन्स ने राष्ट्रीय स्तर पर संदिग्ध सहभागिता प्रमाणपत्र जारी किए, जिन्हें बाद में जांच के दौरान स्वीकार कर लिया गया। इससे अयोग्य प्रतिभागियों को पीएससी नियुक्ति और पेशेवर कोर्स में नामांकन मिल गया, जबकि असली खिलाड़ियों को मौके नहीं मिले।

मंत्री के दखल को केरल में खेल प्रशासन को पूरी तरह बदलने और सिस्टम का भरोसा वापस लाने की हाल के वर्षों की सबसे मजबूत कोशिशों में से एक माना जा रहा है। इन घटनाओं ने मंत्री के लिए एक और जरूरी फैसले की ओर भी ध्यान खींचा है, जो अगले केरल खेल काउंसिल अध्यक्ष की नियुक्ति है। यह एक ऐसा पद है जिसके लिए जब भी कोई नई सरकार सत्ता में आती है, तो हमेशा जोरदार लॉबिंग होती है। इस पद के लिए पारंपरिक रूप से राजनीतिक उम्मीदवारों और जाने-माने खिलाड़ियों के बीच खींचतान देखी गई है। हालांकि, चुनावी हार के बाद जगह पाने वाले नेताओं सहित, इस प्रतिष्ठित पद के लिए अक्सर विचार किया गया है, लेकिन एक के बाद एक सरकारों ने भी यह जिम्मेदारी जाने-माने खेल हस्तियों को सौंपी है।

काउंसिल को हेड करने वाले जाने-माने खिलाड़ियों में अंजू बॉबी जॉर्ज, पद्मिनी थॉमस और यू. शराफ अली शामिल हैं, जिनमें से हर कोई प्रशासन में खेल का अनुभव लेकर आया है। देखना होगा कि राज्य के नए खेल मंत्री काउंसिल का नेतृत्व करने के लिए किसी सम्मानित खिलाड़ी का चुनाव करेंगे या फिर कोई राजनीतिक नियुक्ति होगी।

--आईएएनएस

पीएके