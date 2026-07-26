कप्तान के तौर पर पहली सीरीज जीतना बेहद खास एहसास: श्रेयस अय्यर

हरारे, 26 जुलाई (आईएएनएस)। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज 3-0 से जीत ली है। बतौर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर की यह पहली सीरीज जीत है। अय्यर ने इस जीत को खास बताया है। साथ ही उन्होंने सीरीज में युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तारीफ की है।

Read More

सीरीज जीत के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा, "हमने देखा कि खिलाड़ी कितने निडर हैं, ये युवा खिलाड़ियों का एक ग्रुप हैं जो मैदान पर जबरदस्त ऊर्जा और इरादा दिखा रहे हैं, खासकर जब आप लगातार दो गेम खेलते हैं। एक कप्तान और एक टीम के तौर पर मुझे ऐसी ऊर्जा की जरूरत होती है। वे आज भी लगातार दो गेम में ऐसा ही कर सकते हैं। हां, जिम्बाब्वे में सीरीज जीतना मेरे लिए एक खास एहसास है। यह एक खास पल होने वाला है।"

अय्यर ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) जैसे टूर्नामेंट के जरिए खिलाड़ियों को मिलने वाले बड़े हाई-लेवल एक्सपोजर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अनुभव के आधार पर मैंने उन सबके बराबर ही मैच खेले हैं। कई खिलाड़ी हैं जिनके पास जबरदस्त अनुभव है क्योंकि आजकल वे आईपीएल में भी खेलते हैं।

उन्होंने कहा, "खिलाड़ियों में खास टैलेंट हैं और आप उनसे जितना अच्छा निकलवा सकते हैं, वह टीम के लिए भी फायदेमंद है। हर बार जब मैं मैदान पर कदम रखता हूं, तो यह पक्का करता हूं कि वे सहज कैसे हों? क्योंकि तभी आप उनसे उनका बेस्ट निकलवा सकते हैं।"

अय्यर ने टीम के भविष्य की चुनौतियों के लिए निरंतरता और हिम्मत बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। भारतीय कप्तान ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा, तो भारत व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा भी कर सकता है और सितंबर में तीन टी20 अफगानिस्तान के खिलाफ भी हो सकते हैं। भारत का अगला व्हाइट-बॉल असाइनमेंट तीन वनडे और पांच टी20 का वेस्टइंडीज के खिलाफ है। इसके बाद जापान के ऐची-नागोया में एशियन गेम्स होंगे।

अय्यर ने आखिर में टीम के प्रदर्शन में लगातार सुधार करते हुए पूर्व से टी20 में तय स्तर के मुताबिक खेलने की प्रतिबद्धता दोहराई।

--आईएएनएस

पीएके