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खेल

कैनेडियन ओपन: राफेल जोडार ने आर्थर फिल्स को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

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कैनेडियन

मॉन्ट्रियल, 12 अगस्त (आईएएनएस)। राफेल जोडार ने कैनेडियन ओपन में आर्थर फिल्स को 7-6 (5), 6-3 से हराकर अपने पहले एटीपी मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में जगह बनाई। 19 साल के स्पेन के जोडार 2018 के बाद से कैनेडियन ओपन में पुरुषों के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले टीनेजर बन गए।

जोडार ने साल की शुरुआत नंबर 165 की रैंकिंग से की थी। फ्रांसीसी खिलाड़ी पर अपनी जीत के साथ, वह लाइव रैंकिंग में नंबर 11 पर पहुंच गए। साल के अपने चौथे एटीपी टूर सेमीफाइनल (माराकेश, बार्सिलोना और वाशिंगटन के बाद) में पहुंचकर, जोडार ने एटीपी रैंकिंग के टॉप 10 में शानदार बढ़त हासिल करने की अपनी कोशिश जारी रखी।

दूसरे नतीजों के आधार पर, वह कनाडा में खिताब जीतकर नंबर 9 तक पहुंच सकते हैं।

शुरू में दो गेम के स्विंग के बाद, जोडार ने एक ब्रेक पॉइंट बचाया, फिर 2-0 से ब्रेक किया। उन्होंने अपने रिटर्न और शानदार बेसलाइन प्ले से फिल्स पर लगातार दबाव बनाया।

फिल्स ने 0-3 पर दो ब्रेक पॉइंट और फिर 1-4 पर तीन और ब्रेक पॉइंट बचाए। फिल्स ने सातवें गेम की शुरुआत जोडार को 28-शॉट की रैली में हराकर की। एक और लंबी रैली में दोनों ने क्रॉसकोर्ट फोरहैंड मारे, इससे पहले कि फिल्स फिर से जीत गए।

सर्विस पर वापस आकर और 4-5, 30-0 पर सर्व करते हुए, बारिश फिल्स के लिए गलत समय पर आ गई। लगभग एक घंटे के ब्रेक के बाद, खेल फिर से शुरू होने पर फिल्स 5-5 से बराबरी पर आ गए।

रुकावट के बावजूद, रैलियां रोमांचक बनी रहीं। जोडार ने 11वें गेम की शुरुआत 25-शॉट की लंग बस्टर रैली को वॉली विनर के साथ खत्म करके की।

टाईब्रेक का एकमात्र मिनी-ब्रेक तब आया जब जोडार ने लाइन के नीचे एक बैकहैंड मारा। फिल्स ने अपना फोरहैंड स्वाइप वापस खेल में ला दिया, लेकिन जोडार ने 2-1 के लिए एक परफेक्ट ड्रॉप शॉट लगाया।

दूसरे सेट में एक और ड्रॉप शॉट ने उसे 2-1 के लिए ब्रेक दिलाया, जिससे फिल्स ने अपनी निराशा अपने रैकेट पर निकाली। वह सर्व पर वापस आ गया लेकिन जोडार ने 4-3 के लिए जवाब दिया। जब जोडार नेट पर था, फिल्स ने जोडार को वॉली लगाने का मौका दिया, जिसे उसने ले लिया।

जोडार का सेमीफाइनल में ब्रैंडन नाकाशिमा से मुकाबला होगा।

--आईएएनएस

पीएके