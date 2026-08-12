बांग्लादेश टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है, शाकिब अल हसन बने थे हीरो

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। बांग्लादेश की टीम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। पहला टेस्ट 13 अगस्त से खेला जाना है। ऑस्ट्रेलिया के सामने एक टेस्ट टीम के रूप में बांग्लादेश बेहद कमजोर है। वॉर्म-अप मैच में भी हम देख चुके हैं, जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेवन के सामने बांग्लादेश को पारी की हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, पूर्व में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में हराया है।

ऑस्ट्रेलिया 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 2017 में बांग्लादेश के दौरे पर आई थी। शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम, ढाका में खेले गए पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर उसे हैरान कर दिया था।

बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 260 रन बनाए थे। तमीम इकबाल ने 71 और शाकिब अल हसन ने 84 रन की पारी खेली थी।

ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में बांग्लादेश ने 217 रन पर समेट कर 43 रन की अहम बढ़त हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रेनशॉ ने 45 और एस्टन अगर ने 41 रन की पारी खेली थी।

बांग्लादेश के लिए शाकिब अल हसन ने 5 और मेहदी हसन ने 3 विकेट लिए थे।

बांग्लादेश की दूसरी पारी 221 रन पर सिमट गई थी। तमीम इकबाल ने एक बार फिर बल्लेबाजी करते हुए 78 रन की पारी खेली थी। बांग्लादेश की तरफ से नाथन लियोन ने 6 विकेट लिए थे।

पहली पारी में मिले 43 रन की बढ़त के आधार पर बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 265 रन का लक्ष्य दिया था।

डेविड वॉर्नर के शतक (112) के बावजूद ऑस्ट्रेलिया 244 रन पर सिमट गई और 20 रन से मैच हार गई। शाकिब अल हसन ने दूसरी पारी में भी 5 विकेट लिए।

मैच में 89 रन बनाने और कुल 10 विकेट लेने वाले शाकिब अल हसन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अबतक खेले 6 टेस्ट मैचों में बांग्लादेश की यह एकमात्र जीत है। शेष सभी 5 टेस्ट मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को अपनी एकमात्र जीत से आत्मविश्वास मिलेगा।

--आईएएनएस

पीएके