कैनेडियन ओपन: बेन शेल्टन ने जैकब मेंसिक को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

मॉन्ट्रियल, 12 अगस्त (आईएएनएस)। बेन शेल्टन ने जैकब मेंसिक को 6-3, 6-1 से हराकर कैनेडियन ओपन के सेमीफाइनल में आसानी से जगह बना ली। 23 साल के इस अमेरिकी खिलाड़ी ने इस साल के कैनेडियन एटीपी मास्टर्स 1000 में लगातार चार सेट जीते।

शेल्टन ने 18 विनर, तीन अनफोर्स्ड एरर और 89 प्रतिशत फर्स्ट-सर्व पॉइंट जीते। उन्हें एक भी ब्रेक पॉइंट का सामना नहीं करना पड़ा।

जीत के बाद शेल्टन ने कहा, "बहुत अच्छा लगा। मैं अपने रिटर्न गेम से बहुत खुश था। जिस तरह से मैंने ग्राउंड से, पॉइंट वन से खेला, मेरे लिए, मैं वहीं पहुंचना चाहता हूं। मुझे लगता है कि पूरे मैच में मैंने जो लेवल बनाए रखा वह सच में बहुत ऊंचा था। मैं अपने प्रदर्शन से बहुत खुश हूं। उम्मीद है कि सेमीफाइनल में भी इसे जारी रखूंगा।"

मॉन्ट्रियल ड्रॉ में बचे अकेले टॉप-10 खिलाड़ी, शेल्टन का मुकाबला 12वीं वरीयता प्राप्त अमेरिकन लर्नर टिएन से होगा। सेमीफाइनल के बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। पूर्व में हुए मुकाबले में में टिएन का पलड़ा भारी रहा है। टिएन इस जोड़ी की प्रतिस्पर्धा में 2-0 से आगे हैं। उन्होंने इस साल की शुरुआत में इंडियन वेल्स में दूसरे राउंड में शेल्टन को हराया था।

टिएन ने डेनियल मेरिडा के खिलाफ 6-3, 6-2 से जीत दर्ज की। अपनी एक घंटे, 12 मिनट की जीत के साथ, 20 साल के टिएन अपने पहले मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंच गए।

उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम क्वार्टरफाइनल, इंडियन वेल्स में पहला मास्टर्स क्वार्टरफाइनल और जिनेवा में अपना पहला क्ले-कोर्ट टाइटल जीता।

शेल्टन के साथ खेलने के बारे में टिएन ने कहा, "बेन कैसा भी महसूस कर रहा हो, वह अच्छी सर्व करेगा। वह बेसलाइन से बड़ी बॉल मारेगा। वह अभी बहुत आत्मविश्वास के साथ खेल रहा है। मैंने उसे आज सुबह खेलते हुए देखा। वह बहुत अच्छा खेल रहा है।"

--आईएएनएस

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