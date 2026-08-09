कनाडा ओपन: अलेक्जेंड्रोवा ने सबालेंका को हराकर बनाई फाइनल में जगह

टोरंटो, 9 अगस्त (आईएएनएस)। कनाडा ओपन से बाहर होने वाली शीर्ष 5 खिलाड़ियों में बेलारूस की टेनिस प्लेयर आर्यना सबालेंका का नाम भी जुड़ गया है। 19वीं रैंकिंग वाली रूस की एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा ने दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी को 7-6 (3), 4-6, 6-4 से हराया। यह मुकाबला दो घंटे 29 मिनट तक चला।

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इस जीत के साथ ही अलेक्जेंड्रोवा ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। दोनों खिलाड़ियों के बीच अंतिम 16 के मुकाबले में कड़ी टक्कर देखने को मिली। यह अलेक्जेंड्रोवा की दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी के खिलाफ तीसरी जीत थी। इससे पहले उन्होंने इगा स्वियातेक (मियामी 2024) और सबालेंका (दोहा 2025) को हराया था। यह उनका छठा डब्ल्यूटीए 1000 क्वार्टर फाइनल है और दोहा 2025 के बाद पहला मौका है जब वह इस स्टेज तक पहुंचने में सफल रही हैं।

दोनों खिलाड़ियों ने एक-दूसरे की सर्विस तीन-तीन बार तोड़ी, जिसके बाद अलेक्जेंड्रोवा ने टाई-ब्रेकर में पहला सेट जीता। सबालेंका ने सेट में मिले एकमात्र ब्रेक प्वाइंट को भुनाकर दूसरा सेट अपने नाम किया और मुकाबला बराबरी पर ला दिया। तीसरा सेट भी पहले सेट जैसा ही रहा, जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने कड़े मुकाबले के दौरान कई बार एक-दूसरे की सर्विस तोड़ी।

अलेक्जेंड्रोवा ने चार बार की ग्रैंड स्लैम विजेता को हार की कगार पर पहुंचा दिया और सबालेंका को टूर्नामेंट में बने रहने के लिए 5-4 के स्कोर पर सर्विस करनी पड़ी। उन्होंने दो ब्रेक और मैच प्वाइंट तो बचाए, लेकिन तीसरे प्वाइंट पर हार गईं और सेट व मैच 7-6(3), 4-6, 6-4 से गंवा दिया।

दूसरी ओर, एलिना स्वितोलिना ने अमांडा अनिसिमोवा के खिलाफ 6-2, 6-4 से आसान जीत हासिल की और क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल किया। इससे पहले, शनिवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला था जब दो बार की एनबीओ चैंपियन जेसिका पेगुला को 15वें नंबर की खइलाड़ी डायना श्नाइडर ने सीधे सेटों में 6-3, 6-3 से हरा दिया था।

वहीं, इगा स्वियातेक शुरुआती झटके से उबरते हुए वापसी करने में सफल रहीं और मार्टा कोस्त्युक को 3-6, 6-1, 6-2 से हराया। छह बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन पहले सेट में अपनी सर्विस बचाने में नाकाम रहीं, क्योंकि कोस्त्युक ने उनके सभी चार सर्विस गेम में उनकी सर्विस तोड़ी। स्वियातेक ने दूसरे और तीसरे सेट में वापसी की और मैच को अपने नाम कर लिया। पेगुला, सबालेंका और मीरा आंद्रीवा के बाहर होने के बाद, ड्रॉ में शीर्ष पांच वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों में से अब सिर्फ नंबर 2 खिलाड़ी एलेना रायबाकिना और नंबर 4 खिलाड़ी कोको गॉफ ही बची हैं।

--आईएएनएस

एसएम/एएस