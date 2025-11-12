कामरान इकबाल: शतकीय पारी से जम्मू-कश्मीर के लिए इतिहास रचने वाला बल्लेबाज

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। रणजी ट्रॉफी में जम्मू-कश्मीर टीम ने इतिहास रचते हुए दिल्ली को हरा दिया है। दिल्ली के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में जम्मू-कश्मीर की यह पहली जीत है। ये जीत विशेष इसलिए भी है क्योंकि जम्मू-कश्मीर ने दिल्ली को उसके घरेलू मैदान अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में हराया है। जम्मू-कश्मीर की इस जीत में सलामी बल्लेबाज कामरान इकबाल की हैरतंगेज शतकीय पारी की अहम भूमिका रही। पारी की शुरुआत करने आए इस बल्लेबाज ने अकेले दम टीम को जीत दिला दी।

जम्मू-कश्मीर को जीत के लिए चौथी पारी में 179 रन का लक्ष्य मिला था। चौथे दिन के पहले सेशन में ही 3 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाकर जम्मू-कश्मीर ने 7 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया। पारी की शुरुआत करने आए कामरान इकबाल ने अकेले दम 147 गेंद पर 20 चौके और 2 छक्के की मदद से नाबाद 133 रन की पारी खेलते हुए दिल्ली की जीत की किसी भी संभावना को समाप्त कर दिया। उनके साथ कप्तान पारस डोगरा 10 रन बनाकर नाबाद रहे। शुभम खजुरिया 8, विव्रांत शर्मा 3, और वंशज शर्मा 8 रन बनाकर आउट हुए।

24 साल के कामरान ने 2018 में जम्मू-कश्मीर के लिए प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया था। उनका प्रदर्शन टीम के लिए बेहतरीन रहा है। 13 प्रथम श्रेणी मैचों में 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाते हुए 692 रन बनाए हैं। दिल्ली के खिलाफ उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ (नाबाद 133 रन) पारी खेली। 15 लिस्ट ए मैचों में 1 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 449 और 19 टी20 मैचों में 2 अर्धशतक लगाते हुए 483 रन उन्होंने बनाए हैं। अगर उनके प्रदर्शन में निरंतरता रही तो भविष्य में वह जम्मू-कश्मीर क्रिकेट की तकदीर बदलते हुए भारतीय टीम में जगह बना सकते हैं।

मैच पर नजर डालें तो जम्मू-कश्मीर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। आकिब नबी की घातक गेंदबाजी के दम पर जम्मू-कश्मीर ने दिल्ली को पहली पारी में 211 रन पर समेट दिया। नबी ने 16 ओवर में 35 रन देकर 5 विकेट लिए थे। जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में 310 रन बनाकर दिल्ली पर 99 रन की बढ़त बनाई थी। दिल्ली के लिए सिमरजीत सिंह ने 6 विकेट लिए थे। दूसरी पारी में दिल्ली 277 रन पर सिमट गई। जम्मू-कश्मीर के लिए वंशराज शर्मा ने 6 विकेट लिए थे। चौथी पारी में मिले 179 के लक्ष्य को 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर जम्मू-कश्मीर ने मैच 7 विकेट से जीत लिया।

घरेलू क्रिकेट में जम्मू-कश्मीर एक मजबूत टीम के रूप में तेजी से उभर रही है। मुंबई, बड़ौदा, राजस्थान और विदर्भ के बाद इस टीम ने दिल्ली को भी हरा दिया है।

--आईएएनएस

पीएके