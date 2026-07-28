कॉमनवेल्थ गेम्स: ऐतिहासिक स्वर्ण जीतने वाली शर्मिला धनखड़ को पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दी बधाई

नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पैरा-एथलीट शर्मिला धनखड़ ने महिलाओं की शॉटपुट एफ57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाया।

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शर्मिला कॉमनवेल्थ पैरा एथलेटिक्स गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बधाई दी है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, "ग्लासगो में इतिहास रच दिया गया है। शर्मिला को विमेंस शॉट पुट एफ57 इवेंट में बहुत खास स्वर्ण और सीजन के बेस्ट थ्रो के लिए बधाई। इस शानदार प्रदर्शन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण के लिए दो दशक लंबे इंतजार को खत्म किया है। आगे की कोशिशों के लिए मेरी शुभकामनाएं।"

मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, "भारत को शर्मिला धनखड़ पर बहुत गर्व है, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारी पहली पैरा-एथलेटिक्स स्वर्ण पदक विजेता बनकर इतिहास रचा है।"

खड़गे ने अन्य पदक विजेताओं को भी बधाई देते हुए लिखा, "सर्वेश कुशारे, वल्लूरी अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव को भी उनके शानदार रजत पदक के लिए बधाई। उनका शानदार प्रदर्शन भारतीय खेल के पक्के इरादे, हिम्मत और बेहतरीन होने को दिखाता है। देश आपकी कामयाबियों का जश्न मना रहा है। हमारे सभी एथलीट्स को लगातार कामयाबी की शुभकामनाएं।"

शर्मिला धनखड़ ने ऐतिहासिक सफलता के बाद कहा, "अपने देश के लिए पदक जीतकर मैं बहुत खुश हूं। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं आगे भी देश का नाम रोशन करती रहूंगी। यह मेरा सपना था और मेरी मां का भी। मैंने यह स्वर्ण पदक कड़ी मेहनत से जीता है। मेरी मां बहुत खुश होंगी। मैंने यह पदक उन्हीं के लिए जीता है। अब एशियन गेम्स और ओलंपिक की बारी है। यह मेरा पहला पदक है और भविष्य में मैं और भी कई पदक जीतूंगी।"

--आईएएनएस

पीएके