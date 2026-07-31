कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: 'प्रतियोगिता से पहले परिणाम पर नहीं सोचता', ट्रिपल जंप फाइनल से पहले बोले प्रवीण चित्रवेल

नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर प्रवीण चित्रवेल का कहना है कि वह अपनी जंप के हर फेज को अच्छे से करने पर फोकस कर रहे हैं और नतीजे के बारे में सोचने के बजाय अपनी तैयारी पर भरोसा कर रहे हैं। 25 साल के चित्रवेल ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की ट्रिपल जंप फाइनल के लिए तैयारी कर रहे हैं।

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बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक से सिर्फ तीन सेंटीमीटर से चूके चित्रवेल ग्लासगो में पदक के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में 16.41 मीटर का श्रेष्ठ प्रयास करते हुए फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था।

चित्रवेल ने बर्मिंघम में पदक चूकने की निराशा को याद करते हुए कहा कि उस अनुभव ने एक एथलीट के तौर पर उन्हें बेहतर करने में मदद की।

उन्होंने कहा, "बर्मिंघम में इतने कम अंतर से पदक चूकने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तब से, हर सीजन तकनीकी, शारीरिक और मानसिक तौर पर एक बेहतर एथलीट बनने के बारे में रहा है। मैं प्रतियोगिता से पहले परिणाम के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता। मेरा काम अपनी जंप के हर फेज को अच्छे से करना, शांत रहना और अपनी मेहनत पर भरोसा करना है। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं, तो मुझे पता है कि प्रदर्शन अच्छा होगा।"

चित्रवेल बल्लारी में इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट (आईआईएस) में क्यूबन कोच योआंद्री बेटानजोस से प्रशिक्षण लेते हैं। उन्होंने अपने इवेंट की छोटी-छोटी बातों को बेहतर बनाने का श्रेय आईआईएस के हाई-परफॉर्मेंस माहौल को दिया।

उन्होंने कहा, "ट्रिपल जंप एक ऐसा इवेंट है जहां छोटी-छोटी बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं। आईआईएस में, मुझे हर दिन उन चीजों पर काम करने का मौका मिलता है। चाहे वह सेशन के बाद तकनीकी फीडबैक हो, मजबूती से जुड़ा कार्य हो, रिकवरी हो या न्यूट्रिशन हो, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। कैंपस में रहने का मतलब है कि मैं पूरी तरह से प्रशिक्षण पर फोकस कर सकता हूं, और इस निरंतरता ने मुझे एक एथलीट के तौर पर बेहतर बनाने में सच में मदद की है।"

फाइनल के बारे में चित्रवेल ने कहा, "मैं हमेशा सुधार करने की कोशिश करता रहता हूं, चाहे वह कुछ सेंटीमीटर का हो या कुल मिलाकर एक बेहतर एथलीट बनकर। हर कॉम्पिटिशन आपको कुछ नया सिखाता है, और हर सीजन उस लेवल के करीब जाने का मौका होता है जिस तक मैं पहुंचना चाहता हूं। अभी, मेरा फोकस ग्लासगो में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने, प्रतियोगिता का मजा लेने और हर जंप को अहम बनाने पर है।"

--आईएएनएस

पीएके