कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: जदुमणि सिंह, अरुंधति चौधरी, जैस्मिन लंबोरिया बॉक्सिंग के फाइनल में

ग्लासगो, 31 जुलाई (आईएएनएस)। ग्लासगो में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शुक्रवार का दिन भारत के लिए बेहतरीन रहा है। भारत के लिए मुक्केबाजी से बहुत ही अच्छी खबर आई है। 5 मुक्केबाज अपने-अपने वर्ग के फाइनल पहुंचे हैं और अपने लिए कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया है।

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भारत के मांडेंगबाम जदुमणि सिंह ने पुरुषों की 55 किग्रा के सेमीफाइनल में नामीबिया के हाओसेब फिलिप पुमुलो को 5-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। दमदार प्रदर्शन कर रहे जदुमणि का रजत पदक पक्का हो गया है, लेकिन उनका लक्ष्य स्वर्ण पदक जीतना है।

इससे पहले अरुंधति चौधरी ने महिलाओं की 70 किग्रा के फाइनल में जगह बनाई। अरुंधति ने सेमीफाइनल में वेल्स की रोजी एक्लेस को 4-0 से हराया।

जैस्मिन लंबोरिया ने भी महिलाओं की 57 किग्रा वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में जैस्मिन ने रेफरी स्टॉप्स कॉन्टेस्ट के जरिए लेसोथो की रैपेलांग मासेलेला को हराकर फाइनल में जगह बनाई।

इससे पहले, भारत के दो अन्य मुक्केबाज भी अलग-अलग भार वर्ग में फाइनल में पहुंच चुके हैं। अंकुश पंघाल ने 80 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं, महिलाओं की 54 किग्रा वर्ग में प्रीति पवार ने जाम्बिया की कैथरीन म्वापे पर 5-0 से जीत हासिल कर फाइनल में जगह बनाई।

मुक्केबाजी के अलावा, जूडोका से भी अच्छी खबर आई है। तीन जूडोका अपने-अपने भार वर्ग में फाइनल में पहुंच चुके हैं। अस्मिता डे महिलाओं के 48 किग्रा भार वर्ग के सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड की समर शॉ को हराकर फाइनल में पहुंची हैं। फाइनल में उनका मुकाबला कनाडा की हेइडी क्वैच से होगा। हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किग्रा इवेंट के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के पेड्रो कार्लोस एंटुन नेटो को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल में उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई जोशुआ कैट्ज से होगा। यामिनी मौर्या ने महिलाओं की 57 किग्रा भार वर्ग में दक्षिण अफ्रीका की डोने ब्रेयटेनबैक को इप्पोन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में यामिनी का मुकाबला इंग्लैंड की एसेलिया टोपराक से होगा।

फाइनल में पहुंचे सभी एथलीटों का लक्ष्य देश के लिए निश्चित हो चुके रजत पदक को स्वर्ण में बदलना होगा।

--आईएएनएस

पीएके